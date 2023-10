Biden: Non possiamo permettere stop ad aiuti in Ucraina. Putin verso la candidatura per elezioni russe del 2024

07:07 Nobel pace Matviychuk, Putin va fermato con ingresso Kiev nella Nato

“La resa non sarebbe pace, ma occupazione. Bisogna fermare Vladimir Putin o l’intero sistema di sicurezza euro-atlantico sarà a rischio”. Lo dice in una intervista a Repubblica la dirigente della Ong Premio Nobel per la Pace Oleksandra Matviychuk.

Per l’Ucraina, “non è una questione di ’rischi’ Questa non è una guerra tra due Paesi, ma una guerra tra due sistemi: autoritarismo e democrazia. Se l’ordine giuridico internazionale non verrà ripristinato nel prossimo futuro, avrà conseguenze negative a lungo termine per lo sviluppo del mondo. I governi investiranno denaro non nell’istruzione, nella scienza, nella sanità, nella protezione sociale e nella risoluzione delle sfide globali come il cambiamento climatico, o la disuguaglianza sociale, ma nelle armi, comprese quelle nucleari”.