Russia, lascia a sorpresa il premier Medvedev. Putin mette ai voti il futuro della Russia Il presidente russo ha proposto un referendum costituzionale per affidare più poteri al Parlamento. Immediate le dimissioni del premier Medvedev di Antonella Scott

Clamoroso a Mosca: il primo ministro Dmitrij Medvedev e l’intero governo hanno rassegnato le dimissioni. Senza perdere un minuto di tempo, per dare a Vladimir Putin, ha spiegato lo stesso Medvedev seduto accanto al presidente e di fronte ai suoi ministri, il tempo di realizzare le modifiche alla Costituzione annunciate poco prima nel discorso del presidente sullo stato della nazione. Modifiche che mirano a modificare sostanzialmente l’equilibrio dei poteri in Russia, e che Putin ha spiegato di voler sottoporre al giudizio della popolazione, con un referendum nazionale: «Alla fine dei conti - ha detto il capo del Cremlino - è la gente a decidere».

Medvedev, che ha ricevuto il ringraziamento di Putin, avrà l’incarico di viceresponsabile del Consiglio di sicurezza. Il suo esatto ruolo futuro verrà chiarito con il dipanarsi della riforma che Putin ha annunciato. «Conto di vedermi al più preso con ciascuno di voi», ha detto Putin al governo, chiedendo di restare in carica finché necessario. E ora è molto probabile che l’attenzione di chi si interroga sul successore del presidente si posi sull’uomo che Putin chiamerà a dirigere il governo: uno dei giovani ministri fatti crescere negli ultimi anni, come il ministro dell’Economia Maxim Oreshkin o quello dell’Energia, Aleksandr Novak, depositario di dossier cruciali; oppure qualcuno di una generazione diversa, un uomo di provata lealtà come il sindaco di Mosca, Serghej Sobjanin.

Facendo però un passo indietro, in una giornata ricca di colpi di scena, si torna alla Sala del Maneggio, a pochi passi dalla piazza Rossa, dove alle 12 in punto di martedì (le 10 italiane) Putin aveva rivolto il proprio messaggio alle Camere riunite e a tutte le maggiori cariche dello Stato, al Patriarca Kirill e a i grandi manager. La parola d’ordine attesa era “lotta alla povertà”. E infatti Putin ha dedicato la parte principale del messaggio all’uomo: al diritto di tutti i cittadini russi a un’esistenza dignitosa, e alla determinazione dello Stato a garantirglielo, aprendo i cordoni della borsa.



E tuttavia, dopo essersi dilungato sull’aumento delle risorse che verranno destinate alla scuola e alla sanità pubblica, oltre che sugli aiuti alle famiglie per incoraggiarle a frenare il calo demografico e ad avere più figli, il presidente russo aveva riservato la vera sorpresa all’ultima parte del suo poslanie. Putin ha proposto di modificare la Costituzione per affidare più poteri alla Duma, il Parlamento russo. Lasciando però la parola agli elettori.

Il referendum costituzionale

Di fatto è come se Putin avesse deciso di mettere ai voti la strada che ha scelto per il proprio futuro: «La soluzione più elegante al problema della successione», osserva un attento osservatore della Russia, Ben Aris, responsabile di Business New Europe.