Putin mostra i muscoli nucleari

Si allunga la lista delle compagnie aeree che, come Lufthansa, per precauzione cancellano i voli su Kiev. Mentre al fronte, lungo la linea di controllo tra le regioni ucraine di Donetsk e Luhansk in mano ai separatisti filorussi e le zone rimaste alle forze governative, si è riacceso lo scambio di accuse reciproche.

Secondo gli osservatori internazionali dell’OSCE, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa incaricata di monitorare il rispetto del cessate il fuoco invocato dagli Accordi di Minsk, il brusco rialzo delle violazioni riguarda entrambi i fronti: malgrado le mappe dei leader separatisti indichino scontri a fuoco provenienti unicamente dalle forze ucraine. «Pure menzogne», ha protestato sabato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj dalla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco di Baviera, ripetendo che l’Ucraina non sta rispondendo alle provocazioni.

«I russi ci guardano»

Al suo arrivo, Zelenskyj è stato accolto da un lunghissimo applauso. «Quelli che hanno mostrato ieri nei territori provvisoriamente occupati - ha detto riferendosi alle esplosioni attribuite alle forze di Kiev dai leader separatisti di Donetsk e Luhansk, che venerdì hanno ordinato l’evacuazione in Russia di donne, anziani e bambini -, come ordigni che sarebbero arrivati dalla nostra parte, alcuni per arrivare fino a Rostov, sono pure falsità. Si fanno esplodere le cose da sé». Ai leader occidentali presenti alla Conferenza Zelenskyj ha chiesto di non aspettare l’inizio dell’invasione per imporre sanzioni alla Russia.

Il presidente ucraino, di professione attore comico, ha scatenato l’ilarità generale quando, intervistato da Christiane Amanpour, ha attribuito a un cyberattacco russo il malfunzionamento delle cuffie per la traduzione: «I russi non sono qui, ma sono qui!». Ma poi è tornato a invitare Vladimir Putin per cercare una soluzione della crisi: «Non so cosa voglia, perciò gli propongo di incontrarci».

Molto probabilmente, l’offerta cadrà nel vuoto: Mosca non si ritiene direttamente coinvolta nel conflitto, e sostiene che gli ucraini devono parlare con i leader separatisti, che a suo dire si limita ad appoggiare dall’esterno.