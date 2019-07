Putin dal Papa: l’incognita dell’invito a Mosca Sul tavolo ci saranno i dossier internazionali, tra cui il Medio Oriente, la Siria, l’Iran. Ma è molto probabile che nel colloquio i due affrontino il tema delicato della crisi tra Mosca e Kiev. Sullo sfondo c’è anche la recente separazione della Chiesa ortodossa ucraina dal Patriarcato di Mosca di Carlo Marroni

I temi internazionali saranno al centro dell’incontro di oggi dopo le 13 tra Papa Francesco e il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Ma l’attesa più forte è sul possibile invito che potrebbe essere formulato al Pontefice per una visita a Mosca.

Invito giudicato poco probabile, viste le posizioni di una parte rilevante della potente Chiesa ortodossa russa, guidata dal patriarca Kirill, che pure ha incontrato il Papa nel 2016 a Cuba, passo enorme nelle relazioni tra le due Chiese. Quello tra il Pontefice e il Presidente russo sarà il terzo faccia a faccia: il primo avvenne il 25 novembre del 2013, il secondo poco meno di due anni dopo, il 10 giugno del 2015.

La Santa Sede e la Russia hanno ristabilito pieni rapporti diplomatici nel 2009. Nel 1990 avevano riallacciato le relazioni bilaterali.

Mons Pezzi: un invito dovrebbe arrivare dalla Chiesa ortodossa

È possibile che Putin inviti il Papa in Russia durante l’udienza? Ai giornalisti che gli ponevano questa domanda il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha risposto: «Non sono ancora in grado di rispondere a questa domanda, non sono ancora riuscito a iniziare i preparativi: lo saprò entro domani (oggi, ndr)». Mons. Paolo Pezzi, arcivescovo cattolico metropolita a Mosca, ha detto: «Personalmente penso che sia auspicabile. Ma credo che non sia nelle intenzioni di Vladimir Putin. Papa Francesco ci tiene che, in una determinata nazione, sia il potere politico a fare un invito formale. Ma deve essere soprattutto la realtà religiosa di quel luogo che si deve interessare ad avere come ospite il Papa. E fino a questo momento mi sembra che da parte della Chiesa ortodossa in Russia, l’elemento religioso più significativo, non ci sia un invito ufficiale. Quindi non penso che il Presidente russo possa fare di sua spontanea volontà un passo tale senza avere un chiaro sostegno da parte della Chiesa ortodossa».