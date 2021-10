Putin: pronti a offrire all’Europa tutto il gas che ci chiede

Ascolta la versione audio di questo articolo

Con una mano offre più gas all’Europa, con l’altra indica la strada che la Russia intende imboccare per presentarsi con le carte in regola alla Conferenza sul Clima di Glasgow, impegnandola per la prima volta a raggiungere la neutralità energetica entro il 2060.

Alla Conferenza sull’Energia in corso a Mosca, Vladimir Putin sperimenta il difficile equilibrio a cui è chiamato il suo Paese: la Russia, che affida il 35% delle entrate del bilancio federale a petrolio e gas, è al quarto posto nella classifica dei grandi responsabili delle emissioni scaricate nell’atmosfera terrestre. Nello stesso tempo, è anche una delle principali vittime dei fenomeni generati dal cambiamento climatico, come testimoniano le sue foreste in fiamme e i rischi che il cedimento del permafrost comporta per le città e le infrastrutture energetiche della Siberia. Per un Paese come questo, la transizione energetica assume una dimensione più complessa che altrove.

Lo dimostra il ruolo, tuttora cruciale, di produttore ed esportatore di energia: determinata a ridurre la propria dipendenza da Mosca, ora l’Europa chiede proprio a Mosca più gas per ridimensionare i prezzi. E Putin sembra disposto ad accontentarla. «Se ci chiedono di aumentare (le forniture, ndr) - ha detto il presidente russo intervenendo alla Conferenza mercoledì - siamo pronti ad aumentarle. Non abbiamo niente in contrario, proprio niente».

Putin ha respinto come «totale assurdità» l’idea che il Cremlino abbia usato la situazione come arma politica, rallentando le forniture per dimostrare agli europei l’importanza di Nord Stream 2, il controverso gasdotto verso la Germania ormai ultimato, ma in attesa del via libera normativo.