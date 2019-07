Putin a Roma per discutere di disarmo con Papa Francesco

GUARDA IL VIDEO / Putin difende i sovranisti, 'sono pro-Ue non filorussi'

Il Trattato Inf

La vigilia non è stata di buon augurio per uno dei temi all'ordine del giorno, il disarmo. Prima di imbarcarsi per Roma, Putin ha firmato la legge che sospende gli impegni previsti dal Trattato Inf (Intermediate-range Nuclear Forces Treaty), firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev per mettere al bando dai rispettivi arsenali i missili a medio e corto raggio basati a terra. Sono stati gli Stati Uniti, che accusano la Russia di aver violato gli accordi, a sospendere per primi la loro adesione, in febbraio. Da agosto, trascorsi i sei mesi previsti, quello degli USA sarà un ritiro. Dei grandi trattati sul disarmo ne resta in vita uno

solo, il nuovo Start, ma è in scadenza.

Un segnale di vicinanza

L'udienza in Vaticano sarà il primo impegno di Putin, che oggi a Roma restituisce la visita del premier Giuseppe Conte a Mosca dell'ottobre scorso. Il leader russo verrà ricevuto al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, e poi incontrerà il presidente del Consiglio, prima di una conferenza stampa e della partecipazione ai lavori del Foro di dialogo italo-russo delle società civili, alla Farnesina. «Sono sicuro - aveva dichiarato alla Tass Serghej Razov, ambasciatore della Federazione Russa a Roma - che questi incontri daranno un nuovo, potente impulso allo sviluppo della collaborazione bilaterale... è chiaro che questa visita è significativa sia sul piano europeo che nel contesto internazionale, come testimonianza dell'importanza di un dialogo basato sul rispetto reciproco».



Anche Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria Russia, ritiene la presenza di Putin a Roma - confermata malgrado la tragedia di un sottomarino russo incendiato e la morte di 14 uomini - un segnale importante di vicinanza tra i due Paesi. Che, sul modello di diversi altri

Paesi, come Francia o Germania, in questa occasione rilanceranno uno strumento rimasto un po' in disparte negli anni scorsi.