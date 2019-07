Putin a Roma tra papa Francesco e società civile Un calendario fitto di appuntamenti quello che attende il presidente russo Vladimir Putin giovedì prossimo a Roma. Potrebbe essere l’occasione buona per ufficializzare l’invito di Putin al Pontefice per una prossima visita in Russia di Gerardo Pelosi

Putin difende i sovranisti, 'sono pro-Ue non filorussi'

ROMA – Tutto in una giornata. Un calendario fitto di appuntamenti quello che attende il presidente russo Vladimir Putin giovedì prossimo a Roma. La visita, secondo quanto precisato dal Cremlino in una nota, ha

lo scopo di «discutere le questioni chiave della cooperazione italo-russa nella sfera politica, commerciale, economica, culturale e umanitaria, nonché temi di attualità internazionale e regionale».

Il presidente russo si recherà in Vaticano per un incontro con Papa Francesco. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha lasciato intendere che potrebbe essere quella l’occasione buona per ufficializzare l’invito di Putin a Papa Francesco per una prossima visita in Russia che segnerebbe un significativo passo in avanti nel dialogo con la chiesa russa.

Alla Farnesina il dialogo delle società civili

Putin avrà poi una colazione di lavoro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad esponenti del mondo politico ed economico. In pomeriggio alla Farnesina il presidente russo parteciperà al Foro di dialogo italo-russo delle società civili organizzato dai presidenti del Foro e dall'Ispi di Milano. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti di alto livello, italiani e russi, del mondo delle imprese e della cultura. Al termine dei lavori, alle ore 18.30 interverranno il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte ed il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Poi, in serata cena di lavoro con il premier Conte (i due so sono incontrati da poco al G20 di Osaka) per approfondire i temi della collaborazione economica bilaterale, il nodo sanzioni, il futuro dell'Europa e della Nato. Subito dopo la cena Putin ripartirà per Mosca.