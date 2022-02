Putin: «Russia aperta alla diplomazia, ma la sicurezza non è negoziabile»

L’informativa di Di Maio alle Camere

Intanto la Nato, annuncia il segretario generale Jens Stoltenberg, ha in «allerta alta» circa 100 aerei e 120 navi dopo che i paesi dell’alleanza hanno inviato «migliaia di militari nei Paesi dell’area orientale dell’Europa». In giornata, qui da noi, il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, terrà un’informativa sulla crisi in Ucraina prima al Senato (alle 12) e poi alla Camera (alle 16).

Giappone: stop alle operazioni finanziarie con la Russia

Dopo Stati Uniti, Regno Unito e Germania, nella notte anche Canada e Giappone hanno deciso di applicare alcune restrizioni nei confronti di Mosca. Il Giappone imporrà nuove sanzioni, tra cui lo stop all’emissione e allo scambio di nuovi titoli sovrani russi in Giappone - come già fatto da Ue, Usa e Regno Unito - oltre al congelamento dei visti e dei patrimoni finanziari dei funzionari delle due regioni. Il premier Kishida ha anche detto che il Paese del Sol Levante ha riserve sufficienti di petrolio e di gas liquefatto (Lng), quindi non è previsto un impatto significativo sulle risorse energetiche nel breve periodo.

Dal Canada sanzioni e nuove truppe

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato che Ottawa si appresta a imporre sanzioni e ad aumentare la sua presenza militare nella regione. Trudeau ha condannato le azioni di Mosca contro Kiev e le ha definite «un’ulteriore invasione di uno Stato sovrano, ed è completamente inaccettabile». Lo stato nordamericano invierà fino a 460 ulteriori membri delle forze armate in Lettonia e nella regione circostante per rafforzare la Nato di fronte all’aggressione russa. Le nuove truppe si aggiungeranno ai 540 militari già schierati.

Gli Usa, invece, invieranno ai paesi Baltici circa 800 soldati di un battaglione di fanteria, provenienti da altre località in Europa, secondo quanto riporta un alto funzionario della difesa. Invieranno inoltre 40 aerei d’attacco per rinforzare le difese dei paesi sul fianco orientale della Nato. Sarà inoltre trasferito un contingente di caccia d’assalto F-35 e di elicotteri d’attacco AH-64 Apache.

Cina contraria alle sanzioni: «Usa gettano benzina sul fuoco»

Diversa la posizione della Cina che subito si è detta «contraria a qualsiasi sanzione» contro la Russia. Nel corso di una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha spiegato che Pechino ritiene che la via delle sanzioni non è quella migliore da percorrere per risolvere i problemi. «Gli Stati Uniti hanno continuato a vendere armi all’Ucraina, aumentando le tensioni, creando panico e persino esagerando i tempi di una guerra», ha detto ai media la portavoce. «La domanda chiave è quale ruolo hanno svolto gli Stati Uniti nelle attuali tensioni in Ucraina. Qualcuno che getta benzina sul fuoco, mentre accusa gli altri, è immorale e irresponsabile».