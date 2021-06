Putin “spacca” l’Europa, bocciata proposta franco-tedesca di un vertice

Ha poi aggiunto: «Sono consapevole di quanto accadde nel 2014 (l'annessione della Crimea che tanto ha impaurito gli ex satelliti sovietici, ndr). Al tempo stesso, parliamo spesso di sovranità europea e di autonomia strategica: come non immaginare un incontro simile a quello che hanno avuto a Ginevra la settimana scorsa il presidente americano Joe Biden e lo stesso Vladimir Putin in modo da difendere i nostri interessi ed esprimerci con una voce sola».

Macron: siamo usciti da una logica reattiva

È rimasta sorpresa della reazione di molti suoi partner? le ha chiesto una giornalista tedesca: «Ero ben consapevole delle differenze di opinione, ma non le nascondo che sono rattristata dal fatto che non siamo riusciti a trovare un consenso su una posizione europea. Sul formato con il quale incontrare il presidente Putin continueremo a discutere. Intanto, sono lieta che abbiamo potuto individuare filiere di cooperazione».

Dello stesso avviso è stato Emmanuel Macron. «Le discussioni sono normali, non tutti abbiamo la stessa storia, mi felicito però che siamo usciti da una logica reattiva nei confronti della Russia: rispondere a aggressioni e provocazioni con le sanzioni è una logica inefficace», ha notato il presidente francese. «Non sono ossessionato da un summit a 27 (…) Per quanto mi riguarda non ho bisogno di un vertice europeo per vedere il presidente Putin».

Morawiecki: proposta tedesca rafforzerebbe Putin

Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha riassunto in questi termini la sua posizione (e quella degli altri governi contrari): «La Polonia ha rifiutato la proposta tedesca perché crediamo che rafforzerebbe il presidente Putin invece di punire una politica aggressiva». Ciò detto, Parigi e Berlino, con l'appoggio di altri paesi tra cui l'Italia, hanno forse istillato il dubbio nei partner su come affrontare il vicino russo. Da Mosca, intanto, il Cremlino ha accolto “con disappunto” l'esito interlocutorio del vertice.