Putin, stop gas e petrolio se impongono il price cap

Da Vladivostok, proprio mentre il presidente parlava, veniva diffusa la notizia di un accordo multimiliardario tra Aeroflot e il gruppo aeronautico OAK per la fornitura di 339 apparecchi di produzione locale, pronti tra il 2023 e il 2030. Un contratto senza precedenti, spiega il ministro dell'Industria Denis Manturov, mentre in Borsa il titolo di Aeroflot riprendeva slancio: aeronautica e automotive sono per il momento i due settori più colpiti dalle sanzioni, dal blocco di trasporti e logistica, dalla partenza dei grandi gruppi occidentali.

La risposta dell'industria russa alla sfida, al di là della disponibilità di risorse finanziarie, dipenderà dalla capacità di reperire materiali e componenti spesso bloccate nelle catene produttive. «Posso confermare che hanno iniziato a smontare gli aerei per prendere ciò che serve», ci dice una fonte del settore. Secondo cui una via d'uscita è il cosiddetto “import parallelo”, autorizzato dal Governo russo per far entrare nel Paese prodotti e tecnologie anche senza l'autorizzazione diretta del fornitore: una strada sul cui impatto le opinioni sono contrastanti. Ma intanto, secondo quanto scrive il quotidiano americano Politico riferendosi a una lista di cui non ha potuto verificare la provenienza, Mosca avrebbe definito con precisione tecnologie e componenti di cui ha più bisogno il proprio apparato militar-industriale, in particolare microchip di produzione americana.

Il discorso di Vladivostok ha gettato un'ombra anche sull'unico punto d'incontro raggiunto in questi mesi da Ucraina e Russia: l'accordo sull'esportazione di grano, ottenuto grazie alla mediazione della Turchia. Secondo Putin, alla fine soltanto il 3% dei carichi esportati dai porti ucraini sono stati destinati agli affamati del mondo: i Governi occidentali, ha attaccato il presidente russo, «hanno ingannato brutalmente non soltanto noi, ma i Paesi africani» che più di tutti hanno bisogno di quel grano. Pur continuando ad aderire alle intese, Putin ha chiarito che si consulterà in merito con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, eventualmente per modificarle.