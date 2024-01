PV5, concept del futuro PBV Kia per “andare oltre la mobilità”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Kia ha scelto il CES di Las Vegas per presentare la sua futura strategia Platform Beyond Vehicle (PBV), il cui business sarà inizialmente basato sull’introduzione di un nuovo veicolo modulare rappresentato in anteprima dal concept PV5. Questa visione per il futuro è stata esibita insieme a un piano multifase dove i PBV saranno i protagonisti e rivoluzioneranno il settore della mobilità, contribuendo allo stesso tempo a far avanzare le ambizioni di Hyundai Motor Group nella robotica, nella Advanced Air Mobility (AAM) e nella guida autonoma.

I PBV di Kia rappresentano una soluzione di mobilità totale, che propone veicoli elettrici fit-forpurpose dotati di soluzioni software avanzate, basate sulla strategia software-to-everything, o SDx, di Hyundai Motor Group. Con la Platform Beyond Vehicle, i PBV di Kia apriranno a nuovi business e lifestyle, ridefinendo il concetto di spazio attraverso interni all’avanguardia e su misura, progettati per offrire la massima libertà e flessibilità.

Il lancio del business dei PBV di Kia vedrà il brand impegnato a proporre un’ampia gamma di tipologie di veicoli personalizzati per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. Determinata a superare le attuali offerte limitate e unidimensionali della gamma prodotti del settore, Kia con il suo nuovo approccio ai PBV intende aiutare a risolvere le sfide della mobilità, sia dei singoli utenti sia delle aziende.