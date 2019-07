Q3 diventa coupé con la Sportback La neonata di Ingolstadt scommette su look sportivo per battere Bmw e Mercedes di Corrado Canali

2' di lettura

Se è nata una stella, anche se non è una Mercedes, lo sapremo presto. La nuova Audi Q3 Sportback ancora, prima del debutto in pubblico, è già un caso e non solo per il brand dei quattro anelli. Il merito è di quel tetto spiovente che trasforma la Q3 da uno dei tanti modelli a guida alta, sia pur di classe premium, in una hot car soprattutto quando arriverà l’annunciata versione RS da 400 cavalli.

Questa versione bonsai della Q8, non un modello qualunque, dunque, ma un’auto trasversale in grado di competere coi suv compatti di taglia analoga e con dei “mostri” sacri come la Bmw X4 o la Mercedes GLC Coupè.

E senza sottovalutare la Kia Xceed che la precederà sul mercato a dei prezzi più abbordabili. In attesa di scoprire le novità Nissan e la futura “gemella” di Q3 sportback , cioè il prossimo suv formato coupé di Cupra. Elementi distintivi del nuovo modello di Ingolstadt sono i 16 mm in più di lunghezza rispetto alla Q3 fino ad un totale di 4,5 metri. Altro pregio la sportività fuori e la versatilità dentro col divano dietro che scorre per 13 cm, consentendo di modulare le esigenze della volumetria a favore dei passeggeri o del carico. Nonostante il bagagliaio abbia la stessa capacità di base della Q3: 530 litri, la massima si riduce di poco da 1.525 a 1.400 litri.

In aggiunta, poi, la Sportback (costruita sulla piattaforma Mqb) aumenta la dotazione tecnologica, perchè mette a disposizione di tutte le versioni la strumentazione digitale, il Virtual Cockpit, oltre ad introdurre il sistema d’infotainment con assistente personale intelligente e l’estensione di connettività diAlexa di Amazon col Car-To-X per il rilevamento dell’onda verde dei semafori e il collegamento wireless di Apple CarPlay. In tema di motorizzazioni la Q3 coupé introduce una novità importante: fra qualche mese, infatti, porterà al debutto un’unità mild-hybrid di 1.500 cc da 150 cv con tecnologia a 48 V per poter risparmiare 0,4 litri di benzina con disattivazione di 2 cilindri. Da subito, invece, la Q3 Sportback debutterà in autunno con tre versioni, una a benzina la 45 Tfsi, equipaggiata con i l 2.0 turbo da 230 cv a cui si aggiungono due turbodiesel, la 35 Tdi e la 40 Ttdi entrambe due litri da 150 cv o 190 cavalli. I prezzi non sono noti ma difficilmente saranno sotto i 40mila euro.