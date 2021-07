Qashqai, la terza serie dice addio al diesel. La madre dei suv ora è solo elettrificata

4' di lettura

Anno 2007: i crossover e suv compatti in pratica non esistevano. A Nissan venne la brillante idea di sostituire la poco fortunata Almera con un modello completamente inedito nel nome ma soprattutto nello stile: la Qashqai. Con lei nasceva un nuovo segmento di auto in grado di rivoluzionare il mercato, grazie a dimensioni compatte abbinate alla guida “alta” e ad una maggiore funzionalità di bordo. L’aver inaugurato una nuova tipologia di auto, insieme ai contenuti offerti, le ha garantito oltre 5 milioni di unità vendute nel mondo di cui 3 in Europa. Se la prima serie ebbe vita più facile grazie alla mancanza di concorrenti, oggi la terza generazione deve vedersela con 26 competitor tra cui Jeep Compass, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 e Volkswagen Tiguan.

Per riuscire nella difficile missione di tornare in cima alla classifica, la nuova Qashqai nasce sulla nuova piattaforma modulare CMF-C prodotta dall’Alleanza Renault, Nissan, Mitsubishi e caratterizzata dalla maggiore leggerezza rispetto al passato e dalla possibilità di accogliere motorizzazioni elettrificate. Infatti sotto al cofano sono scomparsi i motori diesel per lasciar spazio alla nuova unità 1.3 mild hybrid negli step di potenza da 140 e 158 cavalli, in abbinamento al cambio manuale a sei marce o automatico e alla trazione a due o quattro ruote motrici.

Passando allo stile la nuova Qashqai è caratterizzata da linee nette, partendo dalla griglia anteriore con disegno a V e dai gruppi ottici dalle linee sottili e dotati anche di tecnologia a matrice di led di serie sull’allestimento Tekna+. Per quanto riguarda le dimensioni, il crossover giapponese va controcorrente rispetto alla concorrenza e cresce di pochi centimetri rispetto al passato: è lunga 4.425 mm (+35), larga 1.838 mm (+32), e alta 1.615 mm (+25) con un passo di 2.666 mm (+20 mm). Migliorano però l’abitabilità, l’accessibilità grazie alle portiere posteriori che si aprono a 85 gradi e il bagagliaio la cui capacità è di 507 litri (+74) e la cui soglia di carico è più bassa di 2 cm.

La scelta di non crescere eccessivamente in lunghezza è stata presa per continuare ad essere un crossover adatto anche all’uso cittadino. Per fare un confronto con una concorrente, la Hyundai Tucson ibrida offre un vano di carico da 620 litri a fronte però di una lunghezza di 4,50 metri. Salendo a bordo si viene accolti dalla strumentazione digitale da 12.3” e dallo schermo touchscreen da 9 pollici. A questo pacchetto si aggiunge l’head-up display a colori da 10.8 pollici. Complessivamente il salto qualitativo è evidente, sia in termini di materiali che di dotazioni partendo da un sistema di infotainment connesso e compatibile con Apple CarPlay (anche in modalità wireless) e Android Auto. Dal 2022 arriverà anche la compatibilità con Amazon Alexa. Troppi invece i tasti sul volante.

Tornando alle motorizzazioni, il 1,3 litri turbo monta un sistema mild-hybrid a 12 Volt che recupera energia in rilascio, amplia le fasi di stop&start spegnendo la vettura al di sotto dei 18 km/h e fornisce una spinta aggiuntiva di 6 Nm tra 20 e 110 km/h per 20 secondi.