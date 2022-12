Qatar 2022, Argentina campione del mondo ai rigori dopo la «finale del secolo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Ecco il mistero del calcio. La sua innocente bellezza che, con una bacchetta magica, ci fa tornare bambini anche quando il mondo intorno ci sembra orribile e insalvabile. Che ci fa ridere, piangere, commuovere, indignare, palpitare e soffrire fino all’ultimo rigore. Un tempesta perfetta di passioni che, improvvisamente, ci ha ricordato la madre di tutte le emozioni, quell’Italia-Germania 4-3, dove più si soffriva più ci si riscattava; dove più si sprofondava e più si risaliva fino a una cima a noi ignota.

La rimonta francese

Così, più di 52 anni dopo, in questo nuovo millennio, in questo pazzesco Luna park del Mondiale del Qatar, la finale tra Argentina e Francia (7-5 dopo i rigori) ci ha tramortiti tutti allo stesso modo. Troppe emozioni, troppi colpi di scena, troppi rigori, troppe duelli, troppi corsi e ricorsi storici. Una sfida tra due pugili che dal primo round non la smettono di suonarsele. E quando cadono subito si rimettono in piedi. Come la Francia di Mbappè (autore di una tripletta immensa) che a una decina di minuti dal termine, si è improvvisamente svegliata dal suo strano torpore (il virus?) riportando in 93 secondi la partita sul 2-2. Due fiammate di Kylian e opplà, tutte le magie della Pulce e di Di Maria si sono dissolte come miraggi nel deserto. Zittiti i fan argentini che coi loro cori già pregustavano il trionfo, risorti dagli abissi i supporter francesi fino a quell’attimo sprofondati nel buio. Con il premier Macron che in tribuna salta come un giovinastro della banlieu.

Loading...

La riscossa francese

Ecco, signori, la partita perfetta, la finale delle finali, il vil metallo che diventa oro, la routine che si trasforma in sogno. Perchè, dopo il due a due, quando tutti, ma proprio tutti, stavano pensando che l’Argentina, nei supplementari, sarebbe stata travolta e fatta a pezzettini dai francesi scatenati, ecco invece prender forma un altro miracolo. Lentamente gli albiceleste riprendono coraggio e campo. E infatti nel secondo tempo supplementare ancora Messi, stanco di sentirsi ripetere che lui è la «Pulce», e che non diventerà mai l’immenso Diego Armando Maradona, prova a riprendersi il suo Mondiale. Così serve Lautaro, imperdonabile sciupone, che si fa respingere la conclusione dal portiere Lioris. Ma Leo ci rimette una pezza insaccando in rete: 3-2. È fatta? È finita? Ci si può rilassare? Far la pipì? Bere una birra? Tutto sembra andare in questa direzione.

Il 3-3 di fine tempi supplementari

Vibra di nuovo il pueblo argentino, s’afflosciano Les Enfants de la Patrie, ma un altro gancio al mento manda al tappeto l’Argentina. Fa ancora tutto Mbappè. Da un suo tiro, ribattuto con un braccio, si procura un altro penalty che trasforma tirando sempre alla destra del portiere Martinez, le cui dita solo sfiorano il bolide del bomber francese. Sul 3-3 sembra ormai finita, ma prima del gran finale dei rigori, dove i francesi sbagliano due volte, e gli argentini mai (splendido nella sua inesorabile lentezza quello di Messi), c’è ancora tempo per un altro colpo di teatro: sempre Martinez, il portiere argentino, salva con un piede la sua porta da un affondo di Kolo Muani completamente libero davanti alla porta. È l’ultimo avamposto che resiste. La Stalingrado dell’Argentina. Il segnale che la giostra è finita. Che la Francia si è giocato il suo ultimo jolly. Che Mbappè è il miglior cannoniere del torneo (8 gol), ma deve accontentarsi.

Il futuro di Mbappé e quello di Messi

Aspettare il prossimo giro. È giovane. A soli 24 anni, ha già collezionato un primo e un secondo posto al Mondiale. Ha insomma ancora tanti colpi in canna, mentre Leo Messi a 35 anni esaurita questa ultima pratica, può anche prendere la decisione di chiudere con la «Seleccion». Sarebbe uno splendido addio, davanti al suo popolo festante, alla mamma Celia Maria, ai figli, all’Emiro Al Thani che per la premiazione gli offre anche una specie di imbarazzante vestaglietta (che sia un altro segno della qatarizzazione del calcio?)