Qatar 2022, bestiario mondiale: guida pratica alla coppa del mondo degli scandali

L’irrigazione dei campi, una delle azioni più dispendiose per l’organizzazione dei mondiali in Qatar

Kalb

Sostantivo arabo che significa cane. Le associazioni animaliste sostengono che i lavori di preparazione ai Mondiali di Qatar hanno portato a una vera e propria strage di randagi, addirittura fucilati per non alterare il decoro pubblico e fare una cattiva impressione ai turisti prossimi venturi: 29 i cani di cui è stata accertata l’«esecuzione». E si tratta di stime al ribasso. Ma, in un Paese dove non sempre i diritti dell’uomo sono tutelati, queste sembrano questioni accademiche.

Strage di cani randagi in Qatar per l’organizzazione dei Mondiali

Lgbt+

Uno dei nodi più complicati da sciogliere, quando si parla dei Mondiali del Qatar, è quello che riguarda i diritti della comunità Lgbt+. O meglio: i non diritti, dal momento che «l’omosessualità è contro la legge ed è una malattia mentale», ha detto Khalid Salman, ambasciatore nel mondo di Qatar 2022. A Euro 2020 molte nazionali si inginocchiarono prima delle partite a sostegno della causa Black Lives Matter. Difficile immaginare qualcosa del genere a favore della causa Lgbt+ in Qatar. E non solo per la scarsa simpatia di cui la causa Lgbt+ gode in ambito calcistico. Eloquente l’opera dello street artist italiano Andrea Villa apparsa per le strade di Torino, raffigurante un bacio tra Cristiano Ronaldo e Mbappé. Titolo: «Hanno FIFA dei gay».

La protesta del gruppo Lgbt+ All Out a Zurigo, davanti alla sede della Fifa

Macedonia (del Nord)

In principio fu la Corea del Nord (1966). Poi vennero quella del Sud (2002), il Costa Rica (2014), la Svezia senza Ibrahimovic (2017) e, appunto, la Macedonia del Nord (2022). Se ci appassioneremo al torneo e, a un certo punto, ci interrogheremo sulle ragioni per cui la nostra amata Italia non vi partecipa, per scacciare la malinconia potremmo ripassare questa breve antologia delle figuracce mondiali che gli azzurri hanno collezionato negli ultimi 56 anni (le ultimissime due riguardano addirittura partite di qualificazione). È vero: un anno e mezzo fa abbiamo vinto l’Europeo, ma aver bucato Qatar 2022 è un’onta che fa ombra a quel successo che fu evidentemente al di sopra delle nostre possibilità. Dopo la disfatta con la Corea del Nord si chiusero le frontiere della Serie A. Adesso minimo minimo andrebbe ripensato il modello di business del calcio italiano, ma difficilmente succederà: «I presidenti di Serie A sono delinquenti veri». Lungi da noi dire una cosa del genere: sono parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, uscite da un’intercettazione telefonica.

L’Italia eliminata dalla Macedonia del Nord (Ansa)

Nasser Al Khelaïfi

Politico e manager qatariota, è noto ai più come presidente del Paris St. Germain «galattico» che, da buoni dieci anni, prova invano a vincere la Champions League. Ebbe un ruolo non di secondo piano nella vicenda che ha portato l’assegnazione dei Mondiali al Qatar e, a poche settimane dal calcio d’inizio, è finito sotto i riflettori in Francia perché accusato di estorsione nei confronti di un impresario franco-algerino che, secondo l’indagine, sarebbe stato in possesso di una serie di prove che avrebbero inchiodato lo stesso Al-Khelaïfi, al centro di «azioni di corruzione nella controversa attribuzione del campionato del mondo 2022», scrive Libération.

Nasser Al-Khelaifi alla presentazione di Messi al Paris St. Germain (Ansa)

Olandesi (tifosi pagati dall’emiro)

Come si promuove una Coppa del Mondo di calcio che (eufemismo) non nasce proprio sotto i migliori auspici? Voli, biglietti, alloggi gratuiti per i tifosi provenienti dai quattro angoli del pianeta e persino un po’ di denaro da spendere tra una partita e l’altra. Un trattamento mai visto prima, nella storia del Mondiali, ovviamente pagato dall’emiro: pensano a tutto loro, tu devi soltanto iscriverti al programma, impegnarti a osservare un po’ di regole di comportamento (ci risiamo!) e soprattutto segnalare eventuali post sui social di altri tifosi critici nei confronti del Qatar (ahi ahi ahi!). Poi è andata a finire che alcuni tifosi olandesi che avevano aderito hanno raccontato con dovizia di particolari l’esperienza alla Tv Nos. Ed è spuntato fuori l’ennesimo caso.