Qatar 2022, l’emiro parla delle diversità (tra qualche fischio). Qatar-Ecuador 0-2

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Parte con la cerimonia di inaugurazione «Made in Italy», progettata da Marco Balich, il mondiale di calcio di Qatar 2022. Si sono spente le luci nel grande stadio di Al Khor, a 50 chilomentri da Doha, l’Al Beyt, a forma di tenda beduina. I danzatori sono entrati in scena dopo un lungo applauso al padre dello sceicco Al Thani, arrivato in tribuna dove già era presente il figlio. Le tribune sono quasi piene. L’emiro ha detto: «Abbiamo lavorato duramente per costruire un torneo di successo. Finalmente è arrivato il giorno dell’inaugurazione. Per i prossimi 28 giorni serviremo il calcio con umana e civile comunicazione. Bello che i popoli celebrino le proprie diversità e ciò che li unisce». Qualcuno, tra il pubblico, fischia. La partita inaugurale contrapponeva il Qatar padrone di casa all’Ecuador: i sudamericani hanno vinto per 0-2, con reti di Valencia al 16’ su rigore e al 30’.

Pronti via: ci siamo. Sembrava così lontano, nella sua remota assurdità, questo Mondiale di calcio in Qatar e invece eccolo qua già ai blocchi di partenza con il suo allegato di applausi e fischi. La Rai, che ha la totale esclusiva (200 milioni), ci invita a seguirlo giorno dopo giorno con spot e promozioni. Fiorello, sempre per la Rai, ci invita invece a boicottarlo. Per la serie, tante idee, ma confuse. Che sia questo il bello della democrazia? Non è la prima volta che succede. Basti pensare ai Mondiali in Argentina del 1978, dove si giocò in quei macabri stadi dovere erano stati arrestati gli oppositori dei generali. O all’ultima edizione in Russia, non certo un faro della democrazia.

Loading...

Come sempre in Italia, quando un grande evento sportivo si svolge in un paese dispotico, polemiche e contestazioni dividono un’opinione pubblica che scopre all’improvviso la scarsa liberalità del regime degli Emiri. E non solo sui diritti civili, ma anche su quelli del buon senso. Se poi aggiungiamo che la nazionale italiana salta la Coppa per la seconda volta consecutiva, e il nostro campionato si deve fermare per due mesi proprio sul più bello, vien da sé che l’umore generale non sia proprio dei migliori. Detto questo, che ci piaccia o no, ormai la frittata è fatta. Dovevamo pensarci prima. E quindi, nonostante un sole arabo che picchia a martello (30 gradi e 60% di umidità), questa domenica 20 novembre al Bayt Stadium di Al Khor avrà inizio (alle 17) la partita inaugurale del Torneo tra Qatar ed Equador.

Le favorite: Francia, Brasile e Argentina

Un torneo che per la prima volta nella storia della Coppa si disputerà in inverno tra novembre e dicembre. Che durerà quasi un mese e si concluderà il 18 dicembre al Luisail Stadium con la finale per il primo e il secondo posto. Grande favorite, oltre alla Francia detentrice del titolo, sono Argentina e Brasile, in un super annunciato derby sudamericano che dovrebbe ridare dopo 20 anni la Coppa del Mondo a un paese extraeuropeo. Risale infatti al 2002 l’ultima volta in cui il Brasile di Ronaldo e Ronaldinho conquistò il Mondiale. Era l’edizione organizzata da Giappone e Corea del Sud. Vent’anni che sono quasi un secolo. Era un altro mondo e non solo calcistico. Però questa volta, almeno nella sfera magica degli opinionisti, tutto inclina dalla parte di Messi e Neymar, quasi nemici come leader dell’Argentina e del Brasile, ma quasi amici avendo giocato assieme prima nel Barcellona e poi oggi tra i migranti nababbi del Paris Saint Germain.

Prima di addentrarci in previsioni calcistiche, quasi sempre fallaci, è bene capire una cosa: che in questi Mondiali di folclore ce n’è poco. Palme e dromedari fanno solo da esotico contorno. La polpa sono i soldi. Soldi e ancora soldi. Tutto infatti gira attorno agli affari, al business, e alle ricadute in termini di investimenti e pubblicità che questo Stato di circa 2 milioni e mezzo di abitanti riceverà dai Mondiali. Ecco perchè, per converso, quasi 5,5 miliardi e mezzo di dollari sono finiti nelle capienti tasche della Fifa. Ed Ecco perchè Messi, Neymar, Mbappè e Lewandowski nel mese di Babbo Natale si affronteranno in stadi spuntati come funghi con impianti di raffreddamento che garantiscono temperature non superiori ai 27 gradi. Gli organizzatori dicono che grazie alla tecnologia solare tutto sarà ad emissioni zero. C’è da dubitarne fortemente anche se altrettanto improbabili sono gli allarmi apocalittici degli ambientalisti.