I mondiali di calcio di quest'anno si terranno in Qatar: per la prima volta il campionato della FIFA si svolge in Medio Oriente, e per la prima volta in autunno (dal 21 novembre al 18 dicembre) per evitare il caldo estivo insopportabile. In occasione dell'evento sportivo più atteso dell'anno si stanno preparando nuovi hotel come gli extra lusso Rosewood, St Regis, Raffles e i cinque stelle di Qetaifan Island North, l'isola di intrattenimento con spiagge e parco acquatico vicino al Lusail Stadium, dove è prevista la finale. In cantiere anche altri mega progetti come Place Vendome, a febbraio, una nuova zona di oltre un milione di metri quadrati in stile parigino con 580 negozi, sale cinematografiche e fontane danzanti.

10/11 Menu