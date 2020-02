Qatar aumenta la quota in IAG Qatar Airways aumenta la propria partecipazione in IAG portando la sua quota al 25,1% dal 21,4% e investendo 465 milioni di sterline di Mara Monti

(REUTERS)

Qatar Airways ha aumentato la propria partecipazione in IAG la holding di cui fanno parte British Airways, Iberia Vueling e Air Lingus, acquistando azioni del vettore per 465 milioni di sterline portando la sua quota al 25,1% dal precedente 21,4 per cento.

La mossa arriva a pochi giorni dal dichiarato fallimento della partecipata Air Italy di cui deteneva il 49 per cento. Con il mano un quarto del capitale di IAG, il Qatar avrà ora un peso maggiore nella partnership che si appresta ad attraversare una fase di passaggio delicato con le dimissioni dello storico amministratore delegato di IAG Willie Walsh effettive dal prossimo mese, lasciando il posto al chief executive di Iberia Luis Gallego.

«Finora il nostro investimento ha avuto un grande successo e l'aumento annunciato della nostra partecipazione è la prova del nostro continuo sostegno a IAG e alla sua strategia», ha dichiarato Akbar Al Baker, amministratore delegato di Qatar Airways in un comunicato stampa.

A Londra, le azioni di IAG sono in rialzo dell’1,4%, il titolo ha guadagnato l’1,9% dall’inizio dell’anno con una capitalizzazione di di 12,7 miliardi di sterline. Qatar Airways ha partecipazioni in diversi vettori in giro per il mondo come Latam Airlines, Cathay Pacific Airways e China Southern Airlines con lo scopo di alimentare il traffico a lungo raggio dal suo hub di Doha. Lo scoppio del corovavirus sta limitando il traffico aereo da e verso la Cina.

