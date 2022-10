Qatar a caccia d’immobili, già investiti in Italia 5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Quando decidiamo di investire su un progetto, non lo facciamo in ottica di Paese ma di ecosistema. Ovvero, valutiamo la sua capacità di rispondere ai più elevati standard ambientali, di avere un impatto positivo sulla città in cui si innesta e di generare “valore”, su un lungo periodo, almeno 20 anni». Per la prima volta a un quotidiano italiano, Ahmed Al-Hammadi, Chief Investment Officer Europe di Qia – la Qatar Investment Authority – spiega quale è la visione strategica e quali sono le scelte operative del fondo sovrano qatariota, soprattutto in una fase di tensione geopolitica, costo dell’indebitamento in crescita, inflazione e, per molti Paesi, anticamera della recessione.

All’inizio – era il 2006 – fu l’hotel milanese, Excelsior Gallia, a segnare l’esordio degli investimenti qatarioti nel Real estate, in Italia. Uno shopping a 5 stelle proseguito a: Venezia (The Gritti Palace), Roma (St. Regis, Excelsior), Firenze (Baglioni e Four Season), oltre ai quattro compresi nel «pacchetto Costa Smeralda» con il Cala di Volpe. Da ricordare l’acquisizione, dalla Starwood, del Westin Excelsior di Roma per oltre 220 milioni.

Loading...

Nel febbraio 2015, il fondo sovrano dell’Emirato ha acquistato il quartiere di Porta Nuova a Milano. E ad aprile scorso l’annuncio dell’Opa sulla totalità delle azioni ordinarie di Coima Res Siiq, da parte di Evergreen, società per azioni italiana che fa capo per il 97% del capitale a Qatar Holding.

Un pacchetto immobiliare – quello del fondo sovrano del Qatar – che si attesta, complessivamente, in Italia, attorno ai 5 miliardi di euro.

«L’asset allocation – spiega Al- Hammadi – è costituita da un circa 70% di office, poco meno del 20% di hospitality e un 10% circa di residenziale. Percentuali simili si riflettono nell’asset class allocation europea. Gli uffici, la dimensione dell’hotellerie e l’ampio comparto residenziale restano per noi gli asset maggiormente strategici. In alcuni Paesi, come Germania, Francia e Regno Unito, cresce anche il nostro interesse per la logistica, soprattutto Last Mile».

E in Italia? «Al momento – spiega Al-Hammadi – non abbiamo annunci imminenti di nuove operazioni. Tuttavia, monitoriamo costantemente il mercato italiano soprattutto attraverso il nostro partner, che è Coima, e che rappresenta un po’ “i nostri occhi e le nostre orecchie” sul Paese».