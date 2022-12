Qatar, che cosa rischia l’Italia se si ferma l’import di gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rischio teorico è alto, quello realistico è decisamente modesto. La minaccia attribuita al Qatar di interrompere le forniture di metano liquido verso l’Europa avrebbe affetti importanti per l’Italia qualora fosse realizzata, visto che l’Italia è il migliore cliente europeo del gas estratto in quel Paese, ma la minaccia è molto vaga, improbabile e solamente velata, ben lontana da una sua possibile applicazione.

I numeri. Nei primi dieci mesi del 2022 l’Europa ha importato in tutto 12,5 miliardi di metri cubi di metano dal Qatar di cui la metà, circa 6 miliardi di metri cubi, sono approdati in Italia al terminale di rigassificazione nel mare Adriatico al largo del delta del fiume Po. Si tratta di Gnl, cioè gas naturale liquefatto, che viene ottenuto raffreddando il gas a 163 gradi sotto zero, temperatura alla quale per il freddo il metano perde la forma gassosa e condensa in forma liquida. I rigassificatori riscaldano il metano sopra la temperatura di ebollizione di 162 gradi sotto zero, e il combustibile torna allo stato gassoso per essere immesso nelle condutture.

«Da gennaio a ottobre 2021 e anche da gennaio a ottobre 2022 abbiamo importato 12,5 miliardi di metri cubi di Gnl dal Qatar, mentre nel 2020, per l’intero anno, abbiamo importato 17,8 miliardi di metri cubi di Gnl», ha affermato il portavoce della Commissione europea, Tim McPhie.

L’import di gas dal Qatar

Il principale punto di importazione del gas del Qatar è il rigassificatore della Adriatic Lng, il quale immette il gas nella rete italiana a Cavàrzere (Venezia). L’impianto venne realizzato su progetto dell’italiana Edison ed è controllato dall’Exxon Mobil (70,7%) insieme con la Qatar Energy (22%) e l’italiana Snam (7,3%). Spesso vi attraccano navi metaniere da altre provenienze secondo gli andamenti del mercato, ma l’impianto è mirato a rifornire con un contratto forte di fornitura del Qatar all’Edison.

Nei primi 10 mesi dell’anno il terminale nell’Adriatico ha importato 6,64 miliardi di metri cubi di gas e a fine anno dovrebbe avere rigassificato in 12 mesi circa 8 miliardi di metri cubi di metano, pari a circa il 12% dei consumi complessivi di gas dell’Italia, che dovrebbero aggirarsi sui 77-78 miliardi di metri cubi. Le proiezioni per l’intero 2022 devono intendersi come puramente indicative.