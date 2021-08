Qatar porte aperte ai vaccinati e novità in arrivo per FIFA 2022

5' di lettura

Già dal 12 luglio Il Qatar ha riaperto le frontiere ai visitatori internazionali che hanno concluso il ciclo vaccinale contro il COVID-19 da almeno due settimane, con vaccini approvati dal Ministero per la Salute Pubblica (MOPH). Tra questi figurano tutti e quattro i vaccini attualmente somministrati in Italia. Il nostro Paese è così incluso nella “Green List”. Il Qatar continua a porsi come una delle mete più sicure al mondo per il contenimento della pandemia: nel 2021 è al terzo posto della speciale classifica di Global Finance sulle mete più sicure e l'aeroporto di Doha il primo a ottenere le 5 stelle di Skytrax in materia di “Covid-19 Airline and Airport Safety”.

Tutto quello che si deve fare prima di partire

Per chi arriva ed è in possesso del documento vaccinale, non deve più è più sottoporsi a quarantena una volta arrivati in Qatar, mentre resta l'obbligo di sottoporsi a tampone nelle 72 ore precedenti il viaggio. La documentazione necessaria (tampone, green pass e dati personali) va presentata online al sito www.ehteraz.gov.qa entro 12 ore prima della partenza, così da ricevere la conferma in tempi utili. Arrivati in Qatar, ai visitatori è richiesta una scheda sim qatariota (comodamente acquistabile in aeroporto) per poter attivare Ehteraz, l'app locale di tracciamento dei contatti, da tenere sempre attiva durante gli spostamenti nel Paese.

Le regole per i visitatori più giovani

I visitatori più piccoli (I bambini tra 0 e 11 anni) non ancora vaccinati, seguiranno lo stesso iter di ingresso dei genitori: se il genitore che li accompagna è vaccinato, anche i bambini potranno entrare nel Paese senza quarantena. Diverso il trattamento riservato ai ragazzi della fascia 12-17: ad oggi dovranno ancora rispettare la quarantena di due settimane all'arrivo nel Paese, accompagnati da un genitore. Da segnalare, inoltre, che l'Italia è tra gli oltre 80 Paesi che non hanno bisogno di richiedere un visto turistico in anticipo: ne verrà rilasciato gratuitamente uno all'arrivo a Doha.

Obiettivo 2030: Doha tra le 20 città più attrattive per i turisti

La riapertura dei confini ai turisti stranieri permette al Qatar di ricominciare la marcia verso l'ambizioso obiettivo posto dalla Qatar National Tourism Sector Strategy 2030, vale a dire toccare quota 6 milioni di visitatori annui entro quell'anno e diventare così il Paese in più rapida espansione nella regione. Un altro obiettivo legato al turismo è quello di incrementare la spesa dei visitatori, per fare in modo che, sempre entro il 2030, il 10% del PIL del Paese venga dal turismo e Doha entri a far parte delle prime venti città per spesa dei turisti.

Count down per FIFA World Cup 2022

In Qatar fervono i preparativi per FIFA World Cup 2022, grande evento sportivo che richiamerà nel paese molti turisti e il cui inizio è previsto tra poco più di un anno (21 novembre 2022). Prevedendo una crescita del turismo già a partire dai prossimi mesi, il Qatar ha da poco annunciato l'apertura di 105 nuove strutture tra hotel e appartamenti. È di poche settimane fa, inoltre, la notizia che il 100% degli hotel del Qatar ha aderito al protocollo Qatar Clean, il programma creato in collaborazione col Ministero della Salute Pubblica che garantisce altissimi standard di sanificazione e di igiene. Tra le misure introdotte ci sono la sanificazione quotidiana degli ambienti, turni di pulizia più frequenti, presenza di disinfettante in tutti gli spazi, oltre che negli impianti di ventilazione e nei servizi, introduzione di modalità contact-less per il check-in e il check-out e staff sottoposto quotidianamente a controllo della temperatura.