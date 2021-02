Qatar, via libera al progetto dei record nel Gnl “pulito” È ufficialmente partito lo sviluppo del North Field,con cui Doha intende affermare la supremazia sul mercato del gas liquefatto.Nella prima fase di investimento, da quasi 30 miliardi, Technip si è aggiudica la commessa più importante. Ma Saipem non è fuori dai giochi. Ed Eni potrebbe entrare come partner di Sissi Bellomo

(NPershaj - stock.adobe.com)

È ufficialmente partito lo sviluppo del North Field,con cui Doha intende affermare la supremazia sul mercato del gas liquefatto.Nella prima fase di investimento, da quasi 30 miliardi, Technip si è aggiudica la commessa più importante. Ma Saipem non è fuori dai giochi. Ed Eni potrebbe entrare come partner

3' di lettura

Il Covid è costato quasi un anno di ritardo, ma il Qatar ora ha ingranato la quarta dando via libera al più grande progetto nella storia per la produzione di Gas naturale liquefatto (Gnl): un progetto record, con cui si candida a dominare il mercato nei prossimi decenni e forse per sempre.

La Decisione finale di investimento (Fid) per la Fase 1 di sviluppo del North Field, annunciata lunedì sera, è una pietra miliare destinata a segnare un punto di svolta negli equilibri energetici mondiali, oltre...