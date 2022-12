Qatargate, le 4 domande (senza risposta) a Visentini sulla donazione incassata

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Non ho ricevuto un finanziamento elettorale da Fight Impunity ma solo una donazione da poche migliaia di euro che è stata versata al sindacato». Lo ha dichiarato Luca Visentini, il segretario generale della Ituc arrestato e poi rilasciato nell'ambito dell'inchiesta Qatargate.

Una dichiarazione che viene modificata da lui stesso, con una seconda frase in cui parla di «poche decine di migliaia di euro trasferite al sindacato per spese tracciabili». La cifra quindi non è chiara.

1) La donazione di Fight Impunity, la Ong di Panzeri, a quanto ammontava?

In un'inchiesta in cui si parla di corruzione internazionale capire di che cifra stiamo parlando non è un dettaglio. La figura di Visentini è probabilmente meno rilevante in questa inchiesta. Ed è vero che è stato subito rimesso in libertà dopo l'arresto. Tuttavia la sua figura di sindacalista impone un chiarimento. Anche la modalità con cui questo denaro è arrivato dalla Ong di Panzeri è da capire.

2) Si è trattato di un bonifico bancario partito dal conto della Ong Fight Impunity? Oppure di una donazione in contanti?

È evidente che ai fini della correttezza e della trasparenza il denaro donato dovrebbe essere tracciato, e diverso è se i doni vengono fatti in contanti.

3) La donazione è stata fatta sul conto del sindacato o su quello del segretario?

Anche questo punto è da chiarire: se una Ong vuole finanziare un sindacato sarebbe opportuno che il denaro finisse nelle casse della società. Visentini, che parla di spese «dimostrabili», sarebbe quindi in grado di rispondere. Infine, il giudizio sulle condizioni di lavoro in Qatar. Negli ultimi mesi l'Ituc ha cambiato idea sul trattamento dei lavoratori in Medioriente dando giudizi favorevoli sul Qatar.