Qatargate, attesa l’udienza di Kaili: scandagliati i beni in Grecia

Proseguono a ritmo serrato le indagini in Belgio per decifrare tutti gli aspetti dello scandalo Qatargate. E si guarda all’udienza della prossima settimana, giovedì 22, sulla custodia cautelare di Eva Kaili, l’eurodeputata greca del Pasok ed ex vice presidente del parlamento europeo, che potrebbe riservare una strategia difensiva piuttosto aggressiva, considerando almeno il presenzialismo sui media, in particolare greci, del suo avvocato Michalis Dimitrakopoulos.

Dopo l’arresto di venerdì 9 dicembre, nei giorni scorsi sono già stati confermati gli arresti per l’ex eurodeputato Antonio Panzeri, per il compagno e assistente di Kaili Francesco Giorgi e per Niccolò Figà-Talamanca.

Accanto all’inchiesta per corruzione e riciclaggio a Bruxelles, altre autorità nazionali si stanno muovendo, oltre ovviamente a quelle italiane scese in campo dal primo momento per l’arresto della moglie e la figlia di Antonio Panzeri (dovranno comparire in corte d’appello a Brescia per la consegna alle autorità del Belgio).

Oltre al faro acceso da giorni dagli inquirenti belgi sui legami di Panzeri anche con il Marocco e le autorità marocchine, la giustizia greca sta ora vagliando in particolare l’attività di Kaili. Si è mobilitata l’Autorità Antiriciclaggio e il responsabile, Charalambos Vourliotis, ha ordinato il congelamento totale in Grecia dei beni di Kaili, del compagno Giorgi, dei genitori e della sorella, avviando controlli su tutte le loro proprietà, con un’ordinanza inoltrata a banche e catasto.

Il focus è ora sulla Elontech, indicata dalla stampa ellenica come Ong fondata nel 2017 e guidata dalla sorella Matalena e su cui sarebbero in corso verifiche in particolare rispetto ai flussi di denaro. Il nodo è che la Elontech, con sede a Kolonaki, nello stesso indirizzo della società immobiliare fondata dall’eurodeputata, verrebbe indicata come veicolo utilizzato per attrarre programmi europei fino a 15 milioni di euro, cifre stellari, insomma, rispetto al milione e mezzo in contanti già sequestrato dagli inquirenti belgi a Bruxelles, 750mila nella sola casa della Kaili.