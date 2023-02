Qatargate, Figà-Talamanca torna in libertà: «Emersi nuovi elementi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Nel dossier» sul Qatargate «ci sono nuovi elementi che hanno portato alla decisione di rimettere in libertà» Niccolò Figà-Talamanca. E’ quanto ha fatto sapere un portavoce della procura federale del Belgio dopo la decisione di scarcerare senza condizioni il responsabile dell’Ong “No Peace Without Justice” detenuto dal 9 dicembre 2022. «La decisione - ha spiegato - è stata presa nel pomeriggio dopo l’interrogatorio di Figà Talamanca, e ora serve il tempo necessario affinché la prigione completi le formalità per rimetterlo in libertà. È una questione organizzativa, generalmente si cerca di fare il prima possibile».

Il 27 gennaio Figà-Talamanca aveva fatto appello contro la decisione presa il giorno precedente dlla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles di prolungare di un mese la sua custodia cautelare nel carcere di Saint-Gilles. Per il responsabile della ong “No Peace Without Justice” era stato arrestato con le accuse (comuni a tutti gli indagati della vicenda) di associazione criminale, corruzione e riciclaggio. Accuse che per lui si basano su presunti contatti avuti per organizzare audizioni con la sua Ong quando il pentito Antonio Panzeri vestiva i panni di presidente della sotto-commissione diritti umani dell’Eurocamera.