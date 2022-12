Qatargate, l'Europarlamento corre ai ripari. Metsola: «Non siamo in vendita» - Contanti, Giorgi confessa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Coinvolto in un clamoroso scandalo di tangenti internazionali, il Parlamento europeo ha annunciato oggi, giovedì 15 dicembre, una serie di misure per rafforzare i controlli ed evitare nuove derive. In una conferenza stampa a margine del Consiglio europeo, che si sta svolgendo qui a Bruxelles, la presidente dell'assemblea parlamentare Roberta Metsola ha assicurato che farà di tutto per garantire che il Parlamento «non appaia in vendita».

Sempre oggi, il capo della Procura europea, Laura Kövesi, ha chiesto la revoca dell’immunità dell’ex vice presidente del Parlamento europeo Eva Kaili (S&D) e dell’europarlamentare Maria Spyraki (Ppe). Sulla base di un rapporto investigativo ricevuto dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), si sospetta una frode a danno del bilancio dell’Ue, in relazione alla gestione dell’indennità parlamentare, e in particolare per quanto riguarda la retribuzione degli assistenti parlamentari accreditati.

Il pacchetto di riforme

«Sto lavorando su un pacchetto di riforme completo che sarà pronto all’inizio del prossimo anno», ha dichiarato la signora Metsola, citando in particolare il rafforzamento della protezione degli informatori e il divieto di gruppi di amicizia non ufficiali con Paesi terzi. «Ci sono lacune che devono essere colmate, per esempio sulle attività degli ex membri del Parlamento europeo, sulle iscrizioni nel registro della trasparenza, su chi può entrare nel Parlamento europeo».



L'annuncio è giunto sulla scia di un clamoroso scandalo che ha coinvolto tra gli altri l'ormai ex vicepresidente dell'assemblea. L'eurodeputata socialista greca Eva Kaili è sospettata insieme ad altri di avere ricevuto tangenti dal Qatar in cambio di un atteggiamento benevolo nei confronti di un paese che sta organizzando i campionati mondiali di calcio nonostante politiche sociali molto controverse. Tre dei quattro principali sospettati sono tuttora detenuti.

Poca trasparenza nei finanziamenti

«Ci sono troppi gruppi informali che sono potenzialmente molto influenzabili, e troppe organizzazioni la cui trasparenza dei finanziamenti non è chiara. Imporremo un giro di vite su tutto e ci assicureremo che il Parlamento non appaia in vendita», ha aggiunto la presidente Metsola durante la conferenza stampa. Tra le sorprese emerse in questi giorni vi è anche la possibilità degli ex parlamentari di entrare e uscire liberamente dalle sedi del Parlamento europeo.