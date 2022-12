Qatargate, media Belgio: Giorgi confessa la gestione dei contanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Giorgi, l’ex assistente di Antonio Panzeri che lavorava per l’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, ha confessato agli inquirenti belgi guidati dal giudice Michel Claise di aver fatto parte di un’organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar per condizionare i processi decisionali dell’Unione europea. Il suo ruolo era quello di gestire i contanti. Lo riporta il quotidiano belga Le Soir questa mattina, citando documenti giudiziari consultati insieme a Repubblica.

Secondo quanto scrive il giornale, Giorgi - compagno dell'ex vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili, anche lei agli arresti perchè coinvolta nello scandalo - avrebbe anche indicato di sospettare che Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, entrambi europarlamentari del gruppo S&D, avrebbero preso soldi tramite Antonio Panzeri . Il Marocco sarebbe coinvolto nella vicenda di sospetta corruzione attraverso il suo servizio di informazione esterna, la Dged. In base ai documenti consultati dai due quotidiani Panzeri, Cozzolino e Giorgi sarebbero stati in contatto con la Dged e con Abderrahim Atmoun, l’ambasciatore del Marocco in Polonia.

Secondo indiscrezioni riportate invece dall’emittente greca Mega Tv, riprese dal sito di informazione tedesco Focus.de, gli inquirenti belgi che stanno indagando sul Qatargate avrebbero nel mirino “oltre 60 eurodeputati”, la maggior parte dei quali appartenenti al gruppo dei Socialisti&Democratici, al Ppe e a “partiti di sinistra”. L’obiettivo della presunta corruzione sarebbe quello di avere posizioni positive o più morbide nei confronti del Qatar.

Meloni: ”contorni devastanti , fare piena luce”

In Italia gli ultimi sviluppi dell'inchiesta belga sono anche oggi al centro dell'attenzione. “Lo scenario è oggettivamente preoccupante, le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato”, rileva la premier Giorgia Meloni, commentando lo scandalo “Qatargate” a margine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione, che deve essere ferma e decisa. Si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità dell’Unione, delle nostre nazioni”, sottolinea ancora, auspicando un confronto sul tema nel corso della riunione del Consiglio Ue. “Noi chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo, perché i contorni sono abbastanza devastanti”, conclude la presidente del Consiglio.

Qatargate, Metsola: "Non nascondiamo polvere sotto il tappeto"

Metsola: “Nessuna impunità, non siamo in vendita”

L’auspicio della premier italiana riecheggia nelle parole della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che in attesa di capire il punto di caduta dell'inchiesta torna a ribadire un messaggio politico chiaro: “Non ci sarà alcuna impunità, non nasconderemo la polvere sotto il tappeto”. Nel Consiglio europeo di oggi, continua, si parlerà anche delle “accuse che coinvolgono il Parlamento Europeo, che sono un colpo alla democrazia e a tutto quello per cui abbiamo lavorato per molti anni. Ci vogliono molti anni per costruire fiducia, ma basta un momento per distruggerla”. “Non è business as usual: farò tutto quello che posso per ripristinare la posizione della casa della democrazia come legislatore, come istituzione che prende decisioni, che è trasparente e che non è in vendita ad attori stranieri che cercano di minarci”, conclude.