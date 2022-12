Qatargate: la moglie di Panzeri verrà consegnata al Belgio

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte d’Appello di Brescia ha deciso: Maria Dolores Colleoni, 67 anni, moglie di Antonio Panzeri, principale indagato per corruzione nella vicenda del Qatargate, deve essere consegnata al Belgio, in custodia cautelare. Atteso il ricorso in Cassazione entro 5 giorni.

Il giorno 20 dicembre si deciderà per la figlia, Silvia Panzeri.

Le due donne, accusate di riciclaggio in favore dell’ex europarlamentare del Pd e oggi alla guida della Ong Fight Impunity, a Bergamo sono state prima messe in custodia cautelare in carcere e poi ai domiciliari.

Panzeri è stato trovato con 700mila euro dai servizi segreti lo scorso luglio, poi in Belgio gli inquirenti durante le perquisizioni di una settimana fa ne hanno recuperati 600mila, mentre i carabinieri di Bergamo ne hanno sequestrati altri 17mila nella sua abitazione italiana. La procura di Bruxelles ha ritenuto le due donne complici di riciclaggio, al fine di nascondere il denaro della presunta tangente ricevuta dal Qatar, e quindi ha chiesto che potessero essere consegnate in Belgio. La procura generale di Brescia ha recepito la richiesta e l’ha condivisa, chiedendo al giudice italiano la stessa cosa.

Gli avvocati difensori si oppongono a questa decisione: «Abbiamo chiesto che la nostra assistita non venisse consegnata, in subordine che rimanga qui ai domiciliari perché potrebbe essere sentita con il sistema audiovisivo dai magistrati di Bruxelles - dice Angelo De Riso, difensore insieme al collega Nicola Colli, di Maria Colleoni, moglie dell’ex eurodeputato. La donna, che ha rilasciato dichiarazioni spontanee nell'udienza a porte chiuse, è in attesa della decisone dei giudici della corte d'appello di Brescia sulla sua consegna al Belgio, su richiesta di mandato di arresto europeo.