Qatargate, Ong radicale No Peace without Justice nel mirino

Rue Ducale, numero 41. È in questa via a metà strada tra il quartiere finanziario e quello europeo di Bruxelles che hanno sede due Ong finite nell’occhio del ciclone nell’inchiesta sulle tangenti dal Qatar. ’Fight Impunity’ è l’associazione fondata dall’ex eurodeputato Antonio Panzeri.

Ma, nel mirino c’è anche ’No Peace Without Justice’, ’Non c’è pace senza giustizia’, l’associazione fondata nel 1993 da Emma Bonino e nata da una campagna del Partito radicale transnazionale. L’ex ministro degli Esteri, raggiunta dall’Ansa, ha scelto di “non commentare a indagini in corso” ma il coinvolgimento dell’organizzazione storica della galassia radicale è confermata dall’arresto - convalidato oggi - del segretario generale Niccolò Figa-Talamanca.

Accusato, come gli altri cinque fermati a Bruxelles, di corruzione e riciclaggio. Non è chiara, per ora, la dinamica del coinvolgimento di Figa-Talamanca ma un dettaglio importante potrebbe essere che l’Ong condivide gli uffici a Bruxelles con Fight Impunity, fondata nel 2019 da Panzeri e che annoverava tra i suoi membri un altro italiano agli arresti, Francesco Giorgi.

Il curriculum di Figa-Talamanca è di alto prestigio, Columbia University, Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia dell’Aia e Comitato degli avvocati per i diritti umani di New York City, dove No Peace without Justice ha una delle due sedi. L’altra è a Bruxelles. Il quartier generale è invece a Roma.

Tra gli addetti ai lavori No Peace Without Justice ha sempre goduto di un reputazione solida ed è nota per le sue battaglie nel campo della giustizia penale internazionale, nella parità di genere, in particolare contro le mutilazioni genitali femminili.