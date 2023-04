Qatargate, Panzeri esce dal carcere e va ai domiciliari

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles ha deciso di rilasciare sotto sorveglianza elettronica l’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, in carcere dal 9 dicembre scorso nell’ambito dell’inchiesta belga sul Qatargate. Lo riferisce l’avvocato del politico lombardo, Laurent Kennes.

L’ex eurodeputato socialista, ritenuto l’anima dello scandalo di corruzione in seno al Parlamento europeo, a gennaio si era pentito, patteggiando con la giustizia un anno effettivo di reclusione che scatterà a processo concluso, in cambio di informazioni “complete e sincere” sui reati e gli illeciti commessi da lui o dai suoi complici nello scandalo di corruzione che ha scosso il Parlamento europeo. Il politico dovrebbe uscire dalla prigione brussellese di Saint-Gilles nelle prossime ore; non lascerà il Belgio e tornerà nel suo appartamento.