Panzeri firma «patto» con la Procura: confessione e un anno di carcere

È quanto riportano fonti giornalistiche, indicando che l’ammissione sarebbe stata messa a verbale dall’ex eurodeputato di Articolo 1 lo scorso 10 dicembre. Panzeri avrebbe anche invitato a verificare la posizione dell’europarlamentare dem Andrea Cozzolino, senza però indicare versamento di denaro.

Denaro versato «in contanti e in luoghi diversi»

«L’iniziativa portava avanti in Parlamento era un’iniziativa di lobbying e ovviamente cercavamo dei parlamentari che fossero disponibili ad appoggiare certe posizioni in favore del Qatar. In questo quadro alcuni parlamentari hanno appoggiato tali posizioni per semplice convinzione e io e Giorgi, a volte io da solo, qualche volta Giorgi, li abbiamo invitati ad una riflessione su queste posizioni». È quanto si legge nell’interrogatorio degli inquirenti belgi ad Antonio Panzeri che si è svolto il 10 dicembre scorso, del quale alcuni stralci sono stati allegati alla richiesta di revoca di immunità per Marc Tarabella e Andrea Cozzolino.

Si legge ancora nell’interrogatorio dell’ex eurodeputato socialista: «Li consigliamo, diciamo loro che ’sarebbe utile...’ ma non tutti sono d’accordo. In un caso, vale a dire quello di Marc Tarabella, è stato ricompensato più volte per un importo totale, a memoria, di 120-140mila euro».

Panzeri racconta di aver dato «più volte il denaro in contanti» a Tarabella. «Talvolta ero accompagnato da Giorgi Francesco. Consegnavo il denaro a Tarabella in luoghi diversi. Il denaro si trovava in sacchi di carta. È cominciato due anni fa», spiega poi Panzeri secondo quanto si legge nella documentazione.