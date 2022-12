Qatargate, sacchi di banconote a casa di Kaili. Europarlamentari socialisti nel mirino

Le indagini sono affidate a Michel Claise, specialista dei reati finanziari della Procura di Bruxelles. Ed è un’inchiesta che ha un suo ramo anche in Italia, dove sono in stato di fermo la moglie e la figlia di Panzeri, sospettato di essere intervenuto per influenzare le decisioni dell’Eurocamera non solo a favore del Qatar ma anche del Marocco. Un ruolo potrebbe averlo avuto la ong Fight Impunity, fondata da Panzeri e con un board d’eccezione - dall’ex commissario Avramopoulos a Federica Mogherini - che si è dimesso in massa dopo la notizia dell’inchiesta.

Le decisioni nel mirino

Due le decisioni all’Eurocamera su cui le indagini potrebbero essersi concentrate: il voto sulla liberalizzazione dei visti qatarini in commissione Libe (dossier che presto sarebbe finito in plenaria) e la risoluzione sulle violazioni dei diritti dei lavoratori a Doha.

All’approvazione della liberalizzazione dei visti in commissione Kaili era presente e votò, pur non essendo membro della Libe. La risoluzione sul Qatar in Plenaria fu invece approvata per alzata di mano. Era un testo in cui si condannava il trattamento dei migranti che hanno lavorato agli stadi del Mondiale e si chiedeva a Doha di fare un passo in più sui diritti. In Aula intervenne proprio Kaili: “Il Qatar è in prima linea per i diritti dei lavoratori”, furono le sue parole mentre varie inchieste avevano già ampiamente documentato gli abusi e le morti. Era il 21 novembre scorso.