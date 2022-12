Qatargate, sequestrati 750mila euro a Kaili e 17mila euro a Panzeri

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Si allunga lo scandalo tangenti dal Qatar all’Ue. Sequestrati 750mila euro all’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e altri 17mila trovati in casa all’ex eurodeputato Antonio Panzeri. Mercoledì 14 dicembre si terrà la prima udienza per i quattro arrestati. Intanto vengono apposti i sigilli all’ufficio di Francesco Giorgi a Strasburgo. E ombre si concentrano ora anche sulla Commissione europea. «La democrazia Ue è sotto attacco», commenta la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola dicendosi «infuriata».

A poche ore dal rilascio, Luca Visentini, segretario del sindacato europeo Etuc e da fine novembre di quello mondiale, intanto commenta: «Sono stato coinvolto solo perché ho partecipato ad attività culturali di una ong riconosciuta dal Parlamento Ue. Ho fornito tutte le informazioni necessarie e ho anche chiarito che le mie posizioni nei confronti del Qatar. Non sono mai state influenzate da nessuno, ho detto in più occasioni che il Paese non aveva risolto i problemi legati al rispetto dei diritti umani. Condanno qualunque forma di corruzione».