Qatargate, si delinea l’identità del corruttore. E a Milano viene arrestata la commercialista di Panzeri

Soldi dal ministro del Qatar

Nel verbale del 13 dicembre, invece, Giorgi racconta che «i deputati corrotti sono Tarabella e indirettamente Cozzolino. Cozzolino era coinvolto con il Marocco, aveva dei contatti con Atmoun (Abderrahim, ambasciatore marocchino in Polonia, ndr) grazie a Panzeri. Panzeri era il presidente della commissione Maghreb (quando era eurodeputato, ndr), poi ha passato il testimone a Cozzolino. Prendeva delle cravatte o degli abiti. Panzeri ne prendeva anche dopo questo passaggio di testimone. Non conosco gli importi esatti ma sono inferiori a quelli del Qatar, si parla di qualche decina di migliaia di euro (…) Il Marocco era un Paese molto importante per il signor Panzeri. Vi ha ricevuto la Legione d’onore, aveva molti amici in Marocco. C’era un accordo con l’ambasciatore marocchino in servizio in Polonia. Si chiamava Atmoun Abderrahim. Ha un po’ lo stesso ruolo del ministro del Qatar. Le discussioni vertevano sul controllo dei dibattiti in Parlamento, in particolare gli attacchi dell’Algeria e le questioni geopolitiche tese».

Il ruolo di Tarabella e Cozzolino

Dagli atti emergono nuovi elementi d’accusa contro i due europarlamentari Marc Tarabella e Andrea Cozzolino. Stando al verbale di Panzeri - rilasciato il 10 dicembre scorso e allegato alla richiesta di revoca dell’immunità dei due politici - «l’iniziativa portata avanti in Parlamento era di lobbying e ovviamente cercavamo dei parlamentari che fossero disponibili ad appoggiare certe posizioni in favore del Qatar. In questo quadro alcuni parlamentari hanno appoggiato tali posizioni per semplice convinzione e io e Giorgi, a volte io da solo, qualche volta Giorgi, li abbiamo invitati ad una riflessione su queste posizioni». Aggiunge che «li consigliamo, diciamo loro che “sarebbe utile” ma non tutti sono d’accordo. In un caso, vale a dire quello di Marc Tarabella, è stato ricompensato più volte per un importo totale, a memoria, di 120-140mila euro». Spiega che «talvolta ero accompagnato da Giorgi Francesco. Consegnavo il denaro a Tarabella in luoghi diversi. Il denaro si trovava in sacchi di carta. È cominciato due anni fa».