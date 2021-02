Qatari Diar apre un hotel Rosewood nell’ex ambasciata Usa a Londra Diversi i progetti in divenire con capitali del Qatar. Quando saranno completati gli investimenti londinesi del gruppo degli Emirati avranno un valore complessivo di 11 miliardi di sterline di Nicol Degli Innocenti

Da ambasciata a hotel di lusso: è in atto la trasformazione di 30 Grosvenor Square a Londra. Il palazzo nel cuore di Mayfair, che fino al 2018 ha ospitato l’ambasciata americana nel Regno Unito, diventerà The Chancery Rosewood, un hotel a cinque stelle.

Qatari Diar, il braccio immobiliare del fondo sovrano del Qatar, aveva acquistato l’edificio già nel 2009 in vista del trasferimento dell’ambasciata Usa in una nuova sede costruita ad hoc a Nine Elms, a sud del Tamigi.

Parte dell’edificio originale è stato demolito, preservando però la particolare facciata a reticolato di cemento degli anni Cinquanta creata dall’architetto Eero Saarinen che è tutelata dalle Belle Arti. Il progetto è un’ulteriore dimostrazione della fiducia di Qatari Diar nel mercato immobiliare britannico, ha fatto sapere il gruppo, che ha già investito 4 miliardi di sterline a Londra.

Quando tutti i progetti in divenire saranno completati – non solo The Chancery Rosewood, ma anche Chelsea Barracks, un grande complesso residenziale vicino a Sloane Square, e Southbank Place, un progetto mixed-use di fronte al London Eye - gli investimenti londinesi avranno un valore complessivo di 11 miliardi di sterline.

The Chancery Rosewood aprirà nel 2024 e non sarà solo una destinazione per il turismo di lusso ma anche per lo shopping di alta gamma. Avrà 139 tra camere e suite, cinque ristoranti e una spa e centro benessere e una grandiosa sala da ballo che potrà ospitare mille invitati.

Le cinque ampie zone retail affacceranno direttamente sulla piazza e saranno accessibili sia dall’interno che dall’esterno dell’albergo.