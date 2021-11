Qc Terme apre un experience store a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Apre in via Fiori Chiari, nel cuore di MIlano, il nuovo Qc Terme Store, dove sarà possibile acquistare e regalare voucher validi per tutti i centri Qc Terme; i Cassetti dei Desideri per soggiornare nei resort di Bormio, Pré Saint Didier, Roma e San Pellegrino Terme; tutti i prodotti della linea cosmetica e le Arie, i profumatori d’ambiente con fragranze dedicate ai luoghi in cui sorgono i centri benessere e termali del gruppo: tra questi - e per il momento in esclusiva nello store di Brera - la nuovissima Aria New York.



Inoltre, a partire da sabato 27 novembre, all'interno dello store sarà possibile viaggiare - almeno con la mente e i sensi - fino a Governors Island e, attraverso un’esperienza multisensoriale, provare a immaginarsi nel vivere la magica atmosfera di benessere di QC NY.

Sarà questo il primo omaggio al sogno newyorkese e alla prossima avventura americana del gruppo italiano di turismo del benessere che nel 2019 ha registrato un milione e 257mila presenze con un fatturato di 91,5 milioni soffrendo - come tutti - i riflessi della pandemia che hanno portato il gruppo a vedere dimezzate le presenze (507mila) e ridotti di conseguenza i ricavi a 39 milioni.