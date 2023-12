Qc Terme cambia nome e accelera all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qc Terme si rinnova e cambia nome: si chiamerà Qc Spa of Wonders. Il progetto di rebranding è la nuova tappa di un viaggio che racconta l’essenza e i valori che guidano da sempre l’azienda mettendo al centro il concetto di meraviglia con il logo, in nero e arancio a simboleggiare benessere ed energia.

Un passo importante in linea con la strategia di espansione aziendale che, dopo New York, guarda sempre più all’estero, oltre all’Italia, come spiega Francesco Varni, ceo corporate activities and development di Qc che ha all’attivo dodici centri tra spa, hotel e resort. «Per il 2023 – spiega Varni – le previsioni sono positive, vista la crescita dei centri esistenti da tempo e di quelli più recenti come quelli di New York e sul lago di Garda. Le stime per fine anno ci portano a una chiusura a 150 milioni di euro di fatturato». L’orizzonte si allargherà nel 2024. «Stiamo proseguendo con i nostri nuovi progetti – aggiunge il ceo –: nella zona ovest di Milano realizzeremo un campus con il nostro headquarter, un albergo e una Spa. Sarà il laboratorio dove svilupperemo le idee per piani futuri. Dalla scorsa estate, poi, abbiamo il cantiere aperto, con Cassa depositi e prestiti, per la riqualificazione del Palazzo delle Terme Berzieri di Salsomaggiore, dove apriremo un centro Qc nel primo trimestre del 2025».

Italia, ma non solo, per l’azienda, che attualmente è presente in Francia e Stati Uniti. «Abbiamo due progetti nell’Ile-de-France, stiamo cercando una location nel Regno Unito, a Londra per la precisione, e ci auguriamo di espanderci negli Usa – spiega Varni –. Intanto abbiamo avviato l’ampliamento del centro che abbiamo a New York, che avverrà in due fasi con un’inaugurazione prevista nella prima metà del 2024 e l’altra nel primo trimestre del 2025».