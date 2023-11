Qomodo, finanziamento da 34,5 milioni di euro in equity e debito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Finanziamento per 34,5 milioni di euro, in equity e debito, per la startup fintech Qomodo. L’operazione è stata guidata dal lead investor Fasanara Capital e ha visto la partecipazione dei fondi Exor Ventures, Proximity Capital, Ithaca Investment, Lumen Ventures, The Techshop, Primo Ventures - oltre agli internazionali Notion Capital, Octopus Ventures e Plug and Play Tech Center. Mentre tra gli angels hanno aderito: Mark Ransford, Luca Ascani, Attilio Mazzilli, Simone Mancini (Scalapay), Benedetta Arese Lucini, Kai Hansen (Lieferando), Giorgio Tinacci (Casavo), Stiven Muccioli (BKN301), Freddy Kelly (Credit Kudos), Christer Holloman (Divido), Raffaele Terrone (Scalapay), LCA Ventures e Andrea Gennarini.

«Mentre molte aziende sottovalutano il potenziale dei prodotti fintech nei canali offline, Qomodo si distingue come un’opportunità eccezionale. Sono due i fattori chiave alla base di questo successo: la tecnologia di scoring proprietaria e il posizionamento come unico come software di incasso. Questo approccio innovativo sta trasformando l’esperienza di commercianti e consumatori nei negozi fisici, in particolare durante gli acquisti importanti. L’approccio lungimirante e la comprovata esperienza del team di Qomodo ne fanno un’interessante opportunità di investimento nello spazio fintech» osserva Davide Fioranelli, ceo di Lumen Ventures.

Cosa fa Qomodo

Qomodo è la nuova fintech italiana che porta negli store fisici una suite di soluzioni per i pagamenti smart, compresa la formula Buy Now Pay Later, per le spese essenziali, spesso impreviste e irrinunciabili, aumentando la serenità dei clienti e il volume di affari degli esercenti.

Ideata e fondata da Gianluca Cocco e Gaetano De Maio, due imprenditori che vantano exit nell’ambito tech in Italia e all’estero tra il 2018 e il 2022 e che già in passato hanno contribuito ad aumentare il giro d’affari degli esercenti fisici italiani attraverso il lancio di nuovi prodotti tecnologici per incrementare le vendite e digitalizzare i processi di incasso.

La startup si posiziona sul mercato dei digital payments come un aggregatore di sistemi di pagamento, pensato per permettere agli esercenti di proteggere e amplificare il proprio flusso di cassa e consentire ai clienti di pagare in comode rate senza interessi con la formula Buy Now Pay Later.