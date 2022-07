Qonto acquista Penta: nasce una banca digitale europea per Pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qonto, soluzione finanziaria per aziende nata in Francia, ha annunciato l'intenzione di acquisire l'azienda fintech tedesca Penta. Dall'operazione, che dovrebbe essere completata nelle prossime settimane, nasce una banca digitale al servizio delle Pmi e dei professionisti a livello europeo con oltre 300mila clienti e 9000 dipendenti.

L'acquisizione rappresenta un ulteriore passo verso l'ambizioso obiettivo di Qonto, presente anche in Italia, di diventare la soluzione finanziaria di riferimento per un milione di imprese e liberi professionisti in tutta Europa entro il 2025.

Fondata nel 2017, Penta è la principale soluzione digitale di business finance tedesca rivolta alle piccole e medie imprese, aziende individuali e liberi professionisti. L'azienda conta 50mila clienti in Germania e 200 dipendenti, basati principalmente a Berlino e Belgrado.

Penta era già sbarcata in Italia con un team dedicato, ma poi aveva scelto di concentrarsi sul mercato tedesco. Negli ultimi mesi erano circolate voci secondo cui stava valutando un ritorno nel nostro Paese.

La scelta di unire le forze rappresenta un’opportunità per entrambe le realtà, che hanno l'obiettivo di creare maggiore valore per i clienti più rapidamente, non solo in Germania ma anche negli altri mercati in cui Qonto opera, e condividono la stessa mission, cultura e modelli di business.