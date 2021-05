Qonto e October insieme per agevolare il credito alle piccole imprese

2' di lettura

Facilitare e rendere più rapido l'accesso al credito per tutti gli imprenditori, anche quelli più piccoli. È un'esigenza diventata sempre più forte nel prolungato periodo di emergenza legato alla pandemia, a cui cercando di rispondere le fintech con soluzione alternative al tradizionale bancario.

In questa ottica October e Qonto, due fintech francesi con una forte proiezione internazionale e una presenza consolidata in Italia, hanno siglato una partnership mirata proprio ai piccoli imprenditori.

L'accordo prevede lo sviluppo di un prodotto specifico di finanziamento a medio-lungo termine da parte di October, messo a punto in maniera congiunta e pensato specificamente per Qonto, che conta 150mila clienti business in Europa.

L'algoritmo sviluppato appositamente consente di calcolare automaticamente il credit score del cliente sulla base dei movimenti sul conto Qonto e quelli collegati, in modo da potergli inviare immediatamente un'offerta condizionata, seguita dall'approvazione finale. L'erogazione avviene entro quattro giorni lavorativi direttamente sul conto della banca digitale, su cui viene gestito l'intero finanziamento.

Per richiedere il prestito, fino a un massimo di 30mila euro per una durata di 24 mesi senza obblighi di garanzie, saranno sufficienti come requisiti di essere clienti Qonto da almeno un anno e aver generato un fatturato di almeno 60mila euro.