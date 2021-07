Atletica, Jacobs vince batteria 100 mt con nuovo record italiano. Nespoli argento nel tiro con l’arco

4' di lettura

Per il nuoto azzurro è l’Olimpiade delle rinascite. Simona Quadarella che aveva deluso nei 1500 e non convinto fin qui nelle batterie di qualificazione, al momento giusto sfodera una di quelle prestazioni che le sono valse l’appellativo di “Veleno” e agguanta un bronzo, a questo punto difficile da pronosticare, nella finale degli 800 sl. L’azzurra ha chiuso in 8’18”35 alle spalle dell’americana Kathy Ledecky, oro in 8’12”57, e all’australiana Ariarne Titmus, argento in 8’13”83.



Quadarella

«Ci eravamo detti ci dobbiamo mettere cuore e anima ma anche la testa, ce l’ho fatta, è stata difficilissimo resettare dopo i 1500», ha dichiarato la sei volte campionessa europea. «In questa Olimpiade avrei preferito fare qualcosa di più nei 1500 ma non è arrivato e fa parte della vita di un atleta, ma questo bronzo mi rende felice, era atteso da tanti anni. Cosa mi sono detta prima di entrare in vasca? Ho detto devo tornare a casa con il sorriso: “Simona o prendi la medaglia o prendi la medaglia, non c’è altra soluzione”. È stato difficile ma mi ritengo molto fortunata di avere avuto un’altra possibilità e l’ho saputa cogliere. Non ho voluto guardare le altre prendere il bronzo, era il mio obiettivo poi se arrivava l’argento meglio ancora, ma va benissimo così».

Loading...

Le altre gare di nuoto

Nella altre gare all’Acquatic Centre l’Italia è arrivata quarta nella staffetta 4x100 mista mixed ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il quartetto composto da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini chiude in 3’39”28. Ora alla Gran Bretagna. Lorenzo Zazzeri invece si è qualificato per la finale dei 50 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro ha chiuso in 21”75 settimo tempo complessivo.

Pugilato

Irma Testa sconfitta in semifinale dalla filippina Petecio per 4 a 1, cedendo alla campionessa del mondo in carica soprattutto nella terza ripresa, deve accontentarsi del terzo posto. Dopo l’edizione di Rio Testa aveva molte speranze a Tokyo. In ogni caso, ha raggiunto un risultato storico per l’Italia.

Basket

La nazionale di Meo Sacchetti in un incontro tirato più di quanto non dica il punteggio finale di 80 a 71 batte la Nigeria e passa il turno. Assente dalla Olimpiadi da 17 anni l’Italbasket qualificata in extremis nel preolimpico di Belgrado fa un’altra impresa approdando ai turni ad eliminazione diretta. Ottimo Ninolò Melli con 15 punti, realizzando quelli dei momenti decisivi. Solit garanzie ormai Polonara con 13 punti, Fontecchio con 12, Mannion con 14 e Tonut con 10. Ma tutta la squadra partita benissmo (29 a 17 nel primo quarto) ma poi messa in difficoltà dal rientro dei nigeriani (che hanno vinto il secondo parziale 22 a 11) ha saputo compattarsi al momento giusto portando a casa il match. E oggi non era affatto facile.