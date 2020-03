Quadrino: «Scossa all’Italia? Da un maxi fondo per le infrastrutture»

A proposito, quanto rende Tages Helios?

Il primo fondo, completamente investito, aveva un target di IRR pari all'8% e oggi a scadenza proietta oltre il 10% netto. Le distribuzioni dei primi tre anni sono state del 14-15% sul capitale investito. Anche con il secondo fondo ci sono i presupposti per fare meglio degli obiettivi.



Come fate a generare questi rendimenti? Dove create valore?

I fondi Tages Helios investono in rinnovabili, in particolare in impianti fotovoltaici già operativi e collegati alla rete e che restano in portafoglio per tutta la durata residua degli incentivi, circa 12-13 anni. Raggiunta la massa critica abbiamo due leve su cui agire per migliorare la redditività e aumentare di conseguenza i ritorni per gli investitori. La prima è industriale: abbiamo una società specializzata e dedicata esclusivamente ai nostri impianti, Delos Power, che crea valore attraverso lo sfruttamento di sinergie ed economie di scala del portafoglio gestito. Ottimizziamo le performance anche grazie ad un sistema di monitoraggio proprietario, che ci consente in tempo reale di verificare la produzione per singola stringa di pannelli intervenendo in tempo in caso di eventuali problemi. La seconda leva è il refinancing: diversi asset sono stati finanziati anni fa e oggi i tassi sono inferiori. Complessivamente grazie a queste azioni miglioriamo il tasso interno di rendimento del 2,5-3%.



Il futuro del mercato energetico saranno rinnovabili e cicli combinati a gas, eventualmente accoppiati a sistemi di stoccaggio

Sul mercato italiano, ultimamente, scarseggiano “prede” di grossa taglia nel fotovoltaico...

L'offerta è estremamente frazionata. La nostra recente acquisizione da Susi Sustainable Energy è un portafoglio fotovoltaico di 14,5 MW. La nostra struttura ci permette di investire fino a 100 milioni l'anno ma se spunteranno portafogli più consistenti ci muoveremo con decisione, come nel 2018 per Glennmont.



Come vede lo sviluppo del mercato energetico nei prossimi anni?

Continuerà il consolidamento ma partirà soprattutto una nuova ondata di investimenti sulle rinnovabili: il Pniec (Piano nazionale integrato energia e clima) prevede di triplicare la capacità produttiva del solare e di raddoppiare quella dell'eolico entro il 2030. Si tratta di uno sforzo gigantesco da realizzare nei prossimi 10 anni con una differenza sostanziale rispetto al passato: oggi le fonti verdi sono competitive anche senza incentivi e la transizione energetica non si realizzerà solo per ridurre le emissioni inquinanti ma per ragioni di convenienza economica rispetto alle fonti termiche ed anche rispetto all'energia nucleare. Grazie agli enormi investimenti di Cina, Usa, India e molti altri paesi, infatti, i prezzi degli impianti solari sono crollati; e anche per l'eolico, con pale arrivate a 5 MW di potenza, la produttività è balzata. Il futuro del mercato energetico saranno rinnovabili e cicli combinati a gas, eventualmente accoppiati a sistemi di stoccaggio.



In questo scenario sono previsti nuovi fondi come Tages Helios e Tages Helios II?

Serviranno investimenti colossali nei prossimi anni e al contempo ci sarà sempre più appetito per fondi come i nostri in termini di bilanciamento rischio-rendimento. Quindi contiamo di fare la nostra parte per accompagnare la transizione energetica italiana, investendo anche in settori complementari alle rinnovabili.