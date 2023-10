Quadrivio, fashion e salute e intelligenza artificiale per investire in fase di crisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda: è possibile individuare e suggerire opportunità di investimento in un momento, come l’attuale, caratterizzato da un’incertezza crescente, tra nodi di carattere geopolitico (la crisi in Israele e quella in Ucraina) ed econonomico (l’inflazione che intacca il potere di acquisto dei consumatori)? Per Quadrivio Group, realtà attiva da oltre 20 anni nel mondo degli investimenti alternativi, che promuove e gestisce fondi di Private Equity specializzati, la risposta è: «Sì».

I tre megatrend

L’occasione per raccontare caratteristiche e dna dei tre megatrend più promettenti (Lifestyle & Experience, Longevity & Silver Economy, Innovation & Artificial Intelligence) è stata fornita da un evento a Roma, dal titolo: “Investire nei megatrend”. L’occasione di riflessione, con tavole rotonde che hanno visto alternarsi alcuni dei protagonisti dei tre segmenti, è stato moderata da Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore. Il tutto davanti a esponenti dell’imprenditoria e del mondo finanziario.

Binello: «I capitali privati possono accelerare lo sviluppo»

Alessandro Binello, Group CEO di Quadrivio Group, ha ricordato che ai tre megatrend «corrispondono alcuni tra i mercati più strategici della nostra economia. I capitali privati possono accelerare lo sviluppo di realtà appartenenti a tali settori, in cui investiamo già da tempo attraverso quattro fondi tematici: Made in Italy Fund 1, Made in Italy Fund 2, Industry 4.0 Fund e Silver Economy Fund. La strategia di investimento del gruppo intende proseguire in questa direzione».

I numeri del comparto Lifestyle

Il punto di partenza sono i numeri. A cominciare da quelli relativi al segmento “Lifestyle”. Li ha “snocciolati”, David Pambianco, Managing Partner Made in Italy Fund 2. Nel 2022 il consumo mondiale della fascia alta di questo settore specifico vale 711 miliardi di euro. Sono stati superati i livelli pre pandemia Covid. «Sono settori molto reattivi alla crisi», ha ricordato Pambianco, oltre che chiave per l’export italiano, con una quota complessiva del 69 per cento. E c’è un peso crescente dell’e-commerce».

Le potenzialità connesse al target over 50

La seconda tavola rotonda ha invece posto al centro del dibattito i settori della Longevity & Silver Economy. Stefano Malagoli, Partner Silver Economy Fund, il fondo di Private Equity di Quadrivio Group che investe in aziende che offrono beni e servizi dedicati al segmento Silver, ha ricordato il «significativo aumento della percentuale di persone over 50 sul totale della popolazione negli ultimi 50 anni. È un nuovo mercato che sta crescendo. Per noi - ha confidato - l’invecchiamento della popolazione è un’opportunità. Negli Usa il segmento degli over 50 rappresenta il 36% del totale della popolazione, ha una grande capacità di spesa. Si va dalla prevenzione e servizi sanitari all’assistenza domicliare avanzata, dai dispositivi medici alla qualità della vita».