Quadrivio lancia il fondo dedicato alla silver economy

Nasce Silver Economy Fund, primo fondo di private equity che investe in aziende di beni e servizi per la Silver Age: dai baby boomers agli over 70. A lanciarlo sarà Quadrivio Group . Il fondo ha un target di raccolta di 400 milioni e sono previsti almeno due «anchor investor», di cui uno nel mondo assicurativo. Altri sottoscrittori saranno istituzioni, enti di previdenza e casse.

Con baby boomers viene identificato l'insieme dei soggetti nati negli Stati Uniti e in Europa Occidentale tra il 1946...