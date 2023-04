Quadro “esplicito” su Salvini al Torino Comics. Il leader leghista: «Una schifezza»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fa discutere un quadro “esplicito” in mostra al Lingotto Fiere nell’ambito di “Torino Comics” in cui si vede il leader della Lega Matteo Salvini intento a fare il saluto romano con una fascia dell’Unione europea al braccio mentre un grande fallo gli eiacula in faccia. «Una schifezza disgustosa. Direi penosa» scrive il ministro delle Infrastrutture su Instagram, postando la foto dell’opera ospitata nella “zona rossa” della mostra dedicata al fumetto erotico. L’autore è il fumettista e illustratore spagnolo Luis Quiles che già in passato si era fatto notare per il suo stile fatto di sarcasmo e provocazione («Le anime sensibili si astengano dal dare un’occhiata ai suoi disegni» si legge nella quarta di copertina di un volume che raccoglie le sue opere). In un post l’artista, nome d’arte Gunsmithcat, risponde così al vicepresidente del Consiglio: «Sembra che a Salvini non sia piaciuto il ritratto che gli ho fatto». Torino Comics riporta anche un altro commento dell’autore: «Tutte le opere della mia mostra sono una critica contro estremismi, violenze e contro le strategie della politica europea messe in campo per (non) gestire il problema dell’immigrazione, molto presente anche in Spagna. Tutte le opere trattano temi sociali, a favore della libertà di espressione e di scelta. Il ruolo dell’artista è proprio quello di fare riflettere, anche con immagini forti e disturbanti, su alcuni temi attuali.

Ma la vicenda innesca subito una polemica politica: «Credo sia il caso di chiedere agli organizzatori del Torino Comics di dare delle spiegazioni in merito a questa opera esposta perché mettere in mostra certe brutture offensive con il patrocinio della Regione Piemonte non è accettabile» dice Fabrizio Ricca, assessore leghista alla Sicurezza della Regione Piemonte. «Scandaloso, volgare e a dir poco inaccettabile» attaccano i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto. «Qui si va ben oltre il diritto alla satira, che nessuno mette in discussione».

Replicano gli organizzatori della rassegna: «Torino Comics è da sempre una manifestazione apolitica, apartitica e sostiene l’arte in ogni sua forma, valorizzando la libertà di espressione».