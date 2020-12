Quaglieriello (Eba): «La pulizia dei bilanci bancari va fatta subito» Il director dell’autorità bancaria europea mette in guardia le banche italiane: «Nel 2021 le sofferenze saliranno. Per continuare a erogare credito all’economia i crediti cattivi vanno riconosciuti tempestivamente e gestiti» di Isabella Bufacchi

(GettyImages)

Mario Quagliariello, Director of Economic Analysis and Statistics all’autorità bancaria europea Eba, in questa intervista - ecco il testo integrale - fa il quadro sullo stato di salute delle banche italiane ed europee, che sono solide sotto il profilo patrimoniale e hanno assorbito bene i primi colpi della crisi pandemica continuando a erogare credito a famiglie e imprese. Ma molto resta ancora da fare, la redditività delle banche europee è crollata ulteriormente, era già bassa e i profitti nel 2020...