Qual è la giusta definizione di errore e perché l’esperienza a volte non aiuta a rimediare

Tanti piani per uno stesso obiettivo

Appare evidente, dunque, che la stessa intenzione di raggiungere un obiettivo potrà essere soddisfatta attraverso piani d'azione alternativi. Cosa penseremmo del nostro piano, però, se una volta arrivati sul lungomare lo trovassimo affollato di gente convenuta in quel luogo per assistere ad una chiassosa performance di un artista famoso? Diremmo probabilmente che il nostro piano non era un buon piano, che abbiamo sbagliato nella sua progettazione, perché la sua esecuzione, sia pure corretta in ogni passaggio, non ha consentito il raggiungimento dell'obiettivo che ci eravamo posti: rilassarci un po’.

Le cose sarebbero potute andare storte anche per altre ragioni. Per esempio, saremmo potuti rimanere appiedati per aver ignorato lo sciopero dei mezzi pubblici programmato proprio per quel giorno; oppure saremmo potuti finire bloccati nel traffico nel caso avessimo scelto la via teoricamente più breve ma più congestionata, o, ancora, avremmo potuto trascurare le previsioni del tempo e finire chiusi in macchina sotto la pioggia per aver dimenticato di prendere l'ombrello mentre uscivamo. Tutti questi errori non hanno tanto a che fare con la natura del piano, quanto piuttosto con la sua esecuzione.



Quando il piano fallisce

Potremmo allora, in prima approssimazione, definire un “errore” come ogni sequenza di azioni fisiche o mentali che non riesce a raggiungere l’obiettivo desiderato nonostante non sia intervenuto nessun elemento esterno di natura casuale.

Questa classica definizione si fonda su alcuni elementi importanti: innanzitutto il ruolo dell’intenzione. Ci deve essere un obiettivo definito che si intende raggiungere; se con un grido soffocato attiriamo improvvisamente su di noi l’attenzione di tutti i partecipanti alla festa solo perché il nostro amico ci ha versato un bicchiere di vino sulla camicia, non abbiamo fatto un errore, semplicemente abbiamo reagito in maniera automatica ad una circostanza che ha prodotto un risultato non voluto.

Semplicemente non era nostra intenzione attirare l’attenzione dei presenti. Analogamente se un vaso dovesse cadere da un balcone sulla vostra auto parcheggiata lì sotto, sarebbe difficile affermare che è stato un errore parcheggiare in quel posto, perché la caduta del vaso è stata del tutto casuale e, per questo, imprevedibile.



Errori di pianificazione e di esecuzione

Gli errori di esecuzione, che in inglese si definiscono spesso “slips” (scivoloni) e “lapses” (mancanze o lapsus), rappresentano i veri errori, mentre quelli di pianificazione benché vengano abitualmente definiti “errors”, manifestano un deficit di altro genere.

Un ulteriore elemento differenzia gli errori dalle mancanze, e cioè il fatto che mentre queste ultime appaiono immediatamente, appena le mettiamo in atto - dovevamo dire una parola e ne diciamo un’altra, dovevamo pigiare un bottone e ne abbiamo pigiato un altro - gli errori di pianificazione possono emergere con molta maggiore difficoltà, passare inosservati anche per molto tempo, fino a quando, a causa di una particolare combinazione di circostanze, possono manifestarsi le loro conseguenze.



Se cambia il contesto aumenta il rischio di errore

Sia mancanze che errori, però, hanno anche elementi in comune, per esempio, il fatto che spesso essi derivino da un fenomeno noto come “strong-but-wrong”, vale a dire dall’abitudine di compiere sempre le stesse azioni o mettere in atto sempre gli stessi piani che si sono rivelati efficaci nel passato (strong), anche in presenza di mutate circostanze esterne (wrong).

Siamo, cioè, molto spesso soggetti ad una rigidità d’azione e di pianificazione che rende le nostre azioni e i nostri progetti erronei perché applicati a contesti mutati rispetto a quelli nei quali quelle azioni e progetti si sono tradizionalmente dimostrati perfettamente adeguati. Questo fatto che accomuna sia gli errori di esecuzione che quelli di pianificazione rappresenta un indizio importante del fatto che, in realtà, queste due tipologie di errori sono molto più simili di quanto la nostra prima definizione non faccia intendere.

Lo psicologo James Reason, per esempio, ha analizzato le ragioni che hanno determinato due serie minacce alla sicurezza delle centrali nucleari di Three Mile Island, il 28 marzo del 1979, e di Oyster Creek, sempre negli Stati Uniti, il 2 maggio dello stesso anno. Analizzando questi due casi Reason identifica le cause dei due incidenti in problemi che hanno a che fare contemporaneamente con errori di pianificazione e di esecuzione: regole e azioni che si erano sempre rivelati efficaci, in situazioni di emergenza, diventano fattori di amplificazione del rischio proprio perché vengono applicati nonostante le mutate condizioni esterne.