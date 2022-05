Qual è la natura del bitcoin?

Sistema alternativo di pagamento

La criptovaluta, va ricordato, nasce quale sistema di pagamento alternativo alle monete tradizionali. Certo: nel corso degli anni ha perso questa valenza per trasformarsi essenzialmente in asset d'investimento. In particolare è diventata, a detta di molti, riserva di valore. Ciò detto, però, la sua struttura socio-tecnologica (dalla decentralizzazione fino al Proof of Work e all'halving) dovrebbe indurre il bitcoin a muoversi in maniera diversa. Anzi, proprio in qualità di “oro digitale”, la sua reazione nelle fasi di “risk off” (fuori dal rischio) dovrebbe essere contraddistinta da rialzi.

Vittima del proprio successo

Il che, per l’appunto, non avviene. Come mai? Perché, paradossalmente, è vittima del suo successo. Negli ultimi anni, da un lato, ha acquisito popolarità; e dall’altro, si sono moltiplicati gli strumenti finanziari tradizionali per operare con esso. A fronte di questo contesto, entrando nei portafogli degli investitori tradizionali (sia istituzionali che retail), la criptovaluta regina è diventata sensibile alle consuete strategie di quest’ultimi. I quali non conoscono, o non seguono, i meccanismi peculiari del sistema socio-tecnologico, bensì quelli della finanza istituzionale. Quindi, nel momento in cui si entra in una fase di “risk off” il bitcoin viene venduto come tutti gli altri asset considerati più rischiosi.

«In realtà - precisa Ferdinando Ametrano, cofondatore di CheckSig – nei momenti di tensione, quando scende l’azionario, la componente speculativa del mercato che lo percepisce come investimento rischioso dismette le sue posizioni». Contemporaneamente, però, «subentrano soggetti altrettanto rilevanti che vedono nella criptovaluta un bene rifugio». Insomma: saremmo di fronte a due diverse anime degli operatori che spingono in direzioni opposte. La prima ribassista di breve periodo, la seconda rialzista su un arco temporale maggiore.