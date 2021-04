Qual è la situazione del nostro pianeta? E quali strumenti abbiamo a disposizione per salvarlo?

2' di lettura

Intervenire per ripristinare il nostro pianeta, tema al centro della giornata mondiale della Terra giovedì 22 aprile, è un obiettivo che, per essere perseguito, richiede di avere un quadro di ampio respiro sullo stato di salute della terra e di conoscere gli strumenti che possono essere posti in campo ad ogni livello.

Per approfondire questi temi Il Sole 24 Ore il 22 aprile dedicherà un focus sulle pagine del quotidiano e un dossier online su IlSole24Ore.com, accompagnati da grafici e da dibattiti online: partendo da una fotografia della situazione sul fronte inquinamento, cambiamento climatico e sfruttamento delle risorse, verranno poi analizzati i rischi connessi alla distruzione degli ecosistemi, tra i quali il possibile salto di specie di agenti patogeni come quello che ha provocato il Covid. Spazio verrà poi dato a nuovi concetti di agricoltura, che prevedono un consumo più contenuto di terreno rispetto alle colture tradizionali, come nel caso del vertical farming, in cui le colture vengono messe in strati sviluppati in verticale e impilati tra loro.

Ai temi dell'agricoltura sostenibile saranno anche dedicate due tavole rotonda online sul sito del Sole 24 Ore: la prima, in programma alle ore 10:30 e moderata dalla giornalista del Sole 24 Ore Micaela Cappellini, vedrà confrontarsi sugli “ingredienti” per una agricoltura sostenibile Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio, Andrea Fedrizzi, Responsabile Marketing e Comunicazione del Consorzio Melinda, Denis Pantini, responsabile dell'Osservatorio Agrifood, e Piero Gattoni, Presidente del Consorzio Italiano Biogas. Per seguire l'evento: https://stream24.ilsole24ore.com/video/sostenibilita/non-solo-bio-tutte-facce-agricoltura-sostenibile/AEdz3NC (link attivo giovedì 22/4 alle 10:30).

La seconda, in programma alle 12:00 e moderata dalla giornalista del Sole 24 Ore Alessia Maccaferri, sarà centrata sul “vertical farming” con l'intervento di Daniele Benatoff, co-founder e co-Ceo di Planet Farms, Pierluigi Giuliani, Ceo e co-founder di Agricola Moderna, e Francesco Orsini, Professore associato, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Università di Bologna.

Per seguire l'evento: https://stream24.ilsole24ore.com/video/sostenibilita/il-vertical-farming-sfamera-terra/AEHwGOC (link attivo giovedì 22/4 alle 12).