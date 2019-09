Qualche idea per salvarlo e migliorarlo

Infine, ma non meno importante, vi è la mancata sensazione generale che il Ssn sia un bene comune da proteggere in tutti i modi. Ogni medico dovrebbe avere il concetto che qualsiasi intervento non strettamente necessario va a scapito di tutta la comunità.

Se è facile denunciare un declino, che se continua porterà alla scomparsa del Ssn, è certamente più rischioso azzardare soluzioni.

Comunque ci si può provare anche con l’idea di suscitare un dibattito, che è attualmente poco vivace.

Una prima soluzione è l’introduzione di una pratica divenuta obsoleta a causa dei grandi progressi ottenuti dalla terapia: la prevenzione. Tutti sanno più o meno che cosa vuol dire, ma pochi la praticano. Tutti dovrebbero sapere che le malattie in gran parte non piovono dal cielo, ma che dal 50 all’80% sono evitabili.

Un secondo elemento per la sostenibilità è rappresentato dalla necessità di non effettuare sprechi ed è certamente fonte di enormi sprechi ogni volta in cui il Ssn realizza interventi che non sono basati sulla evidenza scientifica. Quante analisi ripetitive fatte a breve distanza di tempo solo per accontentare i pazienti; quante Tac, risonanze nucleari magnetiche e analisi di densità ossea che sappiamo essere spesso inutili o sostituibili da esami più semplici. Quanti interventi riabilitativi a cui mancano basi scientifiche per essere considerati utili. Quanti farmaci vengono prescritti quando potrebbero essere sostituiti da migliori stili di vita. In questo senso gioca un ruolo importante la cosiddetta medicina difensiva.